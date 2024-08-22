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Rize İkizdere'de Feci Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaşamını yitirirken 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 00:44
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 00:55
Rize İkizdere'de Feci Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

Rize'de Acı Kaza

Rize'nin İkizdere ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, altı kişi yaralandı. Olay, Sivrikaya köyü Ovit Tüneli yakınlarında gerçekleşti.

Kaza Detayları

Kaydedilen bilgilere göre, çarpışan araçlardan biri 34 FKN 610, diğeri ise 25 AB 830 plakalıydı. Sürücülerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Olay Yerine Müdahale

İhbar üzerine kısa sürede kaza alanına 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri intikal etti. Ekipler, yaralıları hızla ilk müdahalelerini yaparak bölgedeki hastanelere sevk etti.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi...

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi...

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi...

Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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