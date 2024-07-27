Rize İkizdere'de Silahlı Ölü Bulundu

Rize İkizdere'de Silahlı Bir Ölüm Vakası

Rize'nin İkizdere ilçesinde, Gürdere köyünde bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, köy sakinlerinin yerde hareketsiz yatan birini görmesiyle ortaya çıktı.

Olay Yerinde Gelişmeler

Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren köylüler, yetkililerin hızlı bir şekilde olaya müdahale etmesini sağladı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yapılan ilk incelemelerde silahla vurulan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenaze Adli Tıp’a Gönderildi

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ön incelemenin ardından, hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi. 40 yaşındaki Tahir D.'ye ait olan cenaze, Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ve tüm detayların araştırıldığı bildirildi. Olayın sebebi ve faillerinin tespiti için kapsamlı bir çalışma yürütülecek.