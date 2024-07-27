Rize İyidere Lojistik Limanı Projesinde İlerleme Kaydedildi

Rize İyidere Lojistik Limanı'nda Önemli Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen bir basın toplantısında Rize İyidere Lojistik Limanı inşaatında kaydedilen ilerlemeyi duyurdu.

İnşaatta İlerleme

Erdoğan, projenin gerçekleşme oranının yüzde 50'yi geçtiğini belirtti. Bu önemli ulaşım tesisi, Türkiye'nin lojistik gücünü artırmak için kritik bir rol oynayacak.

Projenin Değeri ve Hedef Tamamlanma Tarihi

Rize İyidere Lojistik Limanı'nın toplam bütçesi 6,4 milyar lira olarak belirlenmiş olup, projenin 2026'da tamamlanması hedeflenmektedir.

Bu proje, ulusal ekonomiye katkıda bulunmanın yanı sıra bölgenin gelişimine de önemli katkılar sağlayacaktır.