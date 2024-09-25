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Rize Pazar Belediyesi'ne Çevre Kirliliği Nedeniyle 1.3 Milyon Lira Ceza

Pazar Belediyesi'ne, çöpleri dere kenarına döktüğü için 1 milyon 299 bin lira idari ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 17:22
Rize Pazar Belediyesi'ne Çevre Kirliliği Nedeniyle 1.3 Milyon Lira Ceza

Rize Pazar Belediyesi'ne Yüksek Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Rize'nin Pazar ilçesinde topladığı çöpleri dere kenarına dökmesi nedeniyle Pazar Belediyesi'ne 1 milyon 299 bin lira idari para cezası verdi.

İncelemeler Sonrası Tespitler

Bakanlık açıklamasında, Pazar Belediye Başkanlığı'nın Soğuksu Mahallesi'nde gerçekleştirilen çöp toplama faaliyetleri hakkında gelen ihbarlar üzerine denetim ekiplerinin inceleme yaptığı belirtildi. Ekipler, yapılan denetimlerde, belediyeye ait çöp toplama araçlarının evsel atıkları dere kenarına döktüğünü, çöplerin üzerinin örtülmeye çalışıldığını ve bunun ciddi bir çevre kirliliğine neden olduğunu tespit etti.

Halk Sağlığını Tehdit Eden Durum

Açıklamada, "Pazar Belediye Başkanlığı, çöplerin dereden kaldırılarak uygun atık tesisine gönderilmesi konusunda uyarılmıştır. Ancak, bu ihimaller sonucunda Çevre Kanunu doğrultusunda belediyeye idari ceza uygulanmıştır." denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, topladığı çöpleri dere kenarına döktüğü...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, topladığı çöpleri dere kenarına döktüğü belirlenen Rize Pazar Belediyesine 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, topladığı çöpleri dere kenarına döktüğü...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, topladığı çöpleri dere kenarına döktüğü belirlenen Rize Pazar Belediyesine 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, topladığı çöpleri dere kenarına döktüğü...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, topladığı çöpleri dere kenarına döktüğü belirlenen Rize Pazar Belediyesine 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

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