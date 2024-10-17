Rize ve Bayburt Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Rize ve Bayburt'ta Kar Yağışı Başladı

Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sabah saatlerinden itibaren yağmur, yüksek rakımlı alanlarda kara dönüştü.

Huser Yaylası Beyazlarla Kaplandı

Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın 2400 metre rakımlı Huser Yaylası, yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Bu doğal güzellik, kar manzaraları arayan yerli ve yabancı turistler için ilgi çekici hale geldi.

Bayburt'ta da Kış Havası Hakim

Bayburt'ta dün akşamdan itibaren soğuma ve yağmur etkili oldu. Ardından, yüksek kesimlerde kar yağışlarına neden oldu. Aydıntepe ilçesindeki 2400 rakımlı Soğanlı Dağı zirvesindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile çevresindeki yaylalar kar örtüsüne büründü.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.