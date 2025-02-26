Rize ve Karadeniz Bölgesi'nde Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

Rize, Ordu, Artvin ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Okullarda kar ve buzlanma riski sonrası tedbir alındı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 21:44
Rize ve Karadeniz Bölgesi'nde Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

Rize ve Karadeniz Bölgesi'nin bazı illerinde kötü hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Rize'deki tüm okullarda, Ordu, Artvin ve Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Ordu'da Eğitime Ara Verildi

Ordu Valiliği, yaptığı açıklamada, kar ve soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riskine dikkat çekerek, Akkuş, Çaybaşı, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerindeki tüm okulların, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Ulubey, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.

Artvin'de Eğitim Öğretime Ara Verildi

Artvin merkez ve 7 ilçesinde de kar ve soğuk hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Artvin Valiliği, Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan verilere göre il genelinde etkili olan yoğun karın devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, Yusufeli ilçesi hariç tüm eğitim kurumlarının 27 Şubat Perşembe günü 1 gün daha kapalı kalacağı belirtildi.

Giresun'da Durum Nasıl?

Giresun Valiliği, Çanakçı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kademelerinde yarın eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Ayrıca Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki belde ve köy okullarında da eğitime 1 gün ara verileceği açıklandı.

Rize Valiliği’nden Açıklama

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar nedeniyle yarın eğitime ara verileceğini duyurdu. Eğitim sürecini aksatmak istemediklerini vurgulayan Baydaş, her şeyden önce öğrencilerin güvenliğini ön planda tuttuklarını ifade etti.

Vali Baydaş, velilere ve öğretmenlere karşı beklentilerini de dile getirerek, "Uzun bir ara vermek zorunda kaldık. Okullar açıldığında kaybettikleri zamanı telafi edeceklerdir. Eğitimin aksamaması için çaba göstermekteyiz"

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