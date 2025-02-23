Rize ve Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Rize ve Ordu'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Rize ve Ordu illerinde, etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün ara verileceği açıklandı. Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ışığında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verileceği açıklanırken, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Rize Valiliği’nden Önemli Açılamalar

Rize Valiliği ise il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarına dikkat çekti. Buzlanma ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu.

Vali'den Güvenlik Uyarısı

Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarını göz önünde bulundurarak öğrencilerin güvenliğini her şeyin üzerinde tutuyoruz," dedi. Baydaş, okullarda eğitime verilen ara nedeniyle, öğrencilerin süreç boyunca kitap okumaya ve Rize çayını yudumlamaya devam etmelerini önerdi.

Vali Baydaş ayrıca, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski hakkında dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine vurgu yaptı.