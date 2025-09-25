Rizeli 80 Yaşındaki Selime Nine Nolaşkari Yaylası'ndan Helikopterle Kurtarıldı

FİKRET DELAL - Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Nolaşkari Yaylası'nda yaşanan sel felaketinde mahsur kalan 80 yaşındaki Selime Ayçiçek, ayağındaki enfeksiyon nedeniyle askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma süreci

Rize'de etkili olan şiddetli yağış sonucu Dere Yaylası'nda ulaşımlar kapanınca Ayçiçek ve ailesi yaklaşık 2 saat yürüyerek Nolaşkari Yaylası'na ulaştı. Ayağındaki rahatsızlık 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Havacılık Komutanlığına bağlı helikopter bölgeye sevk edildi.

Yaylaya inen helikopterde Jandarma Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarılan Ayçiçek, önce Rize-Artvin Havalimanı'na götürüldü. Ayağındaki enfeksiyon nedeniyle ambulansla önce Kaçkar Devlet Hastanesi'ne, ardından Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ayçiçek, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Selime Ayçiçek'in sözleri

Ayçiçek AA muhabirine, şiddetli yağış sonrası mahsur kaldıklarını ve ayağındaki enfeksiyonun ilerlemesi nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi. 'Bir ara yağış kesildi. Ayaklarım ağrıyordu, yatamıyordum. Kalkıp dışarıya baktım hava mı açıldı diye. Bir de baktım kar yağıyordu. Her tarafı doldurdu.' dedi.

Karın etkisini artırmasının ardından ailesiyle eşyalarını toplayıp Dere Yaylası'ndan Nolaşkari Yaylası'na hareket ettiklerini anlatan Ayçiçek, yolun bozuk olmasına rağmen yaklaşık 2 saat yürüdüklerini belirtti. 'Yaylamızın aşağısındaki Nolaşkari Yaylası'na indik. Sel o kadar şiddetliydi ki her yeri kapladı. Can korkusu çektik. Nasıl gideceğiz, nereden ineceğiz diye düşündük çünkü yollar kapandı. Allah'a şükür Nolaşkari Yaylası'nda bir evimiz vardı. Orada durduk ve konakladık. Çok yağmur yağdı, sel oldu, yollar koptu. 2-3 gece ağladım. O kadar acı çektim ki anlatması zor.' ifadelerini kullandı.

Ayçiçek, kısa süre sonra askeri helikopterin gelip kendisini aldığını ve yakınlarının yardım ettiğini anlattı: 'Oğlum yanımda yoktu bir komşumuz yardım etti. O anki duygu tarif edilemez, çok heyecanlandım. Oradakiler 'korkma teyze, biz her zaman buna alışığız' diyerek beni teskin etti. Helikoptere bindim. Sonra beni Kaçkar Devlet Hastanesine götürdüler, oradan da Rize'ye sevk ettiler. Allah razı olsun, orada ilaç ve serum verdiler. İyileştim, gözlerim açıldı. Şimdi hayatımdan memnunum.'

Ayçiçek, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür ederek, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi: 'Allah devletimize bir zeval vermesin, güç kuvvet versin. Bundan güzel devlet olur mu daha? Çok memnunuz devletimizden.'

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Nolaşkari Yaylası'nda sel nedeniyle mahsur kalan ve ayağında rahatsızlığı bulunan 80 yaşındaki Selime Ayçiçek, askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.