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Rızvanoğlu'ndan TSK'ya 'Doğal Felaketlerle Mücadele Kuvvetleri' Teklifi

DEVA Partisi'nden Evrim Rızvanoğlu, TSK bünyesinde 'Doğal Felaketlerle Mücadele Kuvvetleri' kurulmasını önerdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:46
Rızvanoğlu'ndan TSK'ya 'Doğal Felaketlerle Mücadele Kuvvetleri' Teklifi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, doğal afetlerle daha etkili mücadele sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde "Doğal Felaketlerle Mücadele Kuvvetleri" kurulmasını öngören kanun teklifini bugün Meclis Başkanlığına sunacaklarını duyurdu.

Rızvanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin coğrafi durumu nedeniyle depremler, seller, fırtınalar ve heyelanlar gibi çeşitli doğal felaketlere maruz kalma riskinin yüksek olduğunu vurguladı. Olası felaketlere karşı daha güçlü ve dirençli bir yapı oluşturmanın zorunluluktan olduğunu belirten Rızvanoğlu: "Eski yöntemlerin yetersiz kaldığını kabul etmeliyiz. Daha etkili, organize ve ileri teknolojiye dayalı bir sistem kurmalıyız. Bu mücadeleyi başarılı kılmak için TSK bünyesinde 'Doğal Felaketlerle Mücadele Kuvvetleri'nin kurulması gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılına denk gelen bu teklifi ile tüm siyasi partilerden destek beklediklerini ifade eden Rızvanoğlu, Türkiye'nin doğal afetlerle mücadelede yaşadığı lojistik eksiklikler, koordinasyonsuzluk ve organizasyonel zaafiyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu. Rızvanoğlu, "Milli bir çözüm geliştirmek gerekmektedir. Bu çözüm, yalnızca kriz anında değil, krizden önce önleyici tedbirlerle hazırlık yapan, organize ve disiplinli bir yapıya dayanmalıdır. İşte burada TSK devreye girmeli." açıklamasını yaptı.

Bunun yanı sıra Rızvanoğlu, "Doğal Felaketlerle Mücadele Kuvvetleri'nin kurulmasının, sadece teknik bir ihtiyaç değil, aynı zamanda Türkiye'nin doğal afetlere karşı geliştireceği ulusal bir savunma stratejisinin temel taşı olacağını ve bu girişimin tüm dünyaya örnek olacak bir modelin başlangıcı olacağını" sözlerine ekledi.

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