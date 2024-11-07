Robert F. Kennedy Jr.'ın Trump ile Suriye Üzerine Görüşmeleri

Robert F. Kennedy Jr.'dan Trump ile Suriye Üzerine Açıklamalar

ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi adayı destekleyen Robert F. Kennedy Jr., ülkenin 47. başkanı seçilen Donald Trump ile Suriye'deki ABD askeri varlığı üzerine yaptıkları görüşmeyi paylaştı. Kennedy, bu diyaloğu Tucker Carlson ile gerçekleştirdiği röportajında aktardı.

Trump'ın Orta Doğu Haritası

Kennedy, Trump ile yaptığı konuşmalardan bir bölümde, Trump'ın bir kağıt parçası alarak bölgedeki tüm ülkeleri gösteren bir Orta Doğu haritası çizdiğini ifade etti. Özellikle Suriye ile Türkiye arasındaki sınıra dikkat çektiğini belirtti.

Askeri Varlık Üzerine Endişeler

Trump, "Suriye-Türkiye sınırında 500 askerimiz var," diyerek oradaki askeri güç hakkında bilgi verdi. Diğer asker sayıları hakkında da şu bilgiyi ekledi: "Türkiye'de 750 bin asker var, Suriye'de 250 bin asker var. Onlar birbiriyle çatışırsa, biz ortada kalırız." Bu durum üzerine Trump, generallerine 500 askerin durumunu sordu ve "onları oradan çıkarın" dedi.

Robert F. Kennedy Jr.'ın Siyasi Geçmişi

ABD'nin 35'inci başkanı olan John F. Kennedy'nin yeğeni olan Kennedy, başkanlık seçiminde bağımsız aday olarak yarıştığını, ancak daha sonra Trump lehine seçimden çekildiğini açıkladı.

2018'deki Asker Çekme Kararı

2018 yılında Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütüne karşı başlattığı sınır ötesi harekat kararlılığı sonrası Trump, Suriye'deki 2000 civarındaki Amerikan askerinin geri çekilmesi için talimat vermişti. Ancak zamanla bu kararını esneterek asker sayısını kademeli olarak azaltma yönünde talimatlar vermişti. Trump, Ekim 2019'da, Suriye'de kalma süresinin gereğinden fazla uzadığını belirttikten sonra askerlerinin daha fazla orada yer almalarını istemediğini dile getirdi. Bu süreçte Brett McGurk gibi üst düzey komutanlar, Trump'ın asker çekme planlarına karşı çıktı. McGurk, Trump yönetiminin Suriye'den çekilme kararından sonra görevinden istifa etti.

Joe Biden Dönemi ve Yeni Politika

2020 seçimlerinde başkan seçilen Joe Biden, McGurk'ü ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğü görevine atayarak, ABD'nin YPG/PKK'ya desteklediği Suriye politikasını güçlendirdi.