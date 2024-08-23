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Robert F. Kennedy Jr. Trump'a Destek Veriyor

Bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr., başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a destek vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 22:52
Robert F. Kennedy Jr. Trump'a Destek Veriyor

ABD'de Başkanlık Seçimlerinde Sürpriz Gelişme

Bağımsız başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerine katılmayacağını duyurdu. Phoenix'te düzenlediği basın toplantısında Kennedy, seçimlerde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a destek vereceğini açıkladı.

Parti Değişimi ve Bağımsızlık Kararı

Konuşmasına Demokrat kökenlerinden başlayarak, partinin yönelimleri ve politikaları yüzünden geçen ekim ayında partiden ayrıldığını ifade eden Kennedy, bağımsız bir aday olarak yarışmaya girmeye nasıl karar verdiğini anlattı.

Trump'ın Savaş Politikasına Destek

Ukrayna savaşı gibi "sonsuz savaşlara" karşı olduğunu belirten Kennedy, Trump'ın bu savaşı sonlandırma konusunda istekli olduğunu vurguladı. "Trump, göreve gelir gelmez Putin ile müzakereleri yeniden başlatacağım diyor; bu bile onun kampanyasını desteklemem için yeterli," dedi.

Demokratların Performansı ve Kennedy'nin Öncelikleri

Kennedy, Demokratların ülkenin sınır güvenliği, sağlık sistemi ve ifade özgürlüğü konularında başarısız olduğunu belirtti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşına harcanan bütçenin ABD'de daha sağlıklı gıda temin edilmesi için kullanılmasını önerdi.

Trump'ın Kazanması Durumunda Ülke Geleceği

Kennedy, Trump'ın seçimi kazanması halinde Amerika'nın "Önce Amerika" mottosuyla yeniden yapılandırılacağına ve ekonomik olarak daha bağımsız bir konuma geleceğine inandığını söyledi.

Kamuoyu Desteği ve Geçmiş Görüşmeler

Bağımsız aday Kennedy'nin anketlerdeki desteğinin düştüğü belirtiliyor; buna karşın Trump, Kennedy'nin desteğiyle avantajlı bir konuma gelebilir. İkili, geçtiğimiz ayki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi öncesinde telefon görüşmesi yapmış ve Trump'ın Kennedy'nin bazı görüşlerine katıldığını ifade ettiği kaydedilmiştir.

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