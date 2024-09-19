Robert F. Kennedy Jr. Üzerine 20 Yıl Önceki Balina Olayında Soruşturma Başlatıldı

ABD'de Robert F. Kennedy Jr. Hakkında Soruşturma

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), 20 yıl önce kıyıya vuran bir ölü balinanın kafasını kesip eve götüren Robert F. Kennedy Jr. hakkında soruşturma başlattı.

Kennedy'nin Kızı Olayı Açıkladı

Kennedy'nin kızı Kathleen, çocukken babasının bu balina kafasını motorlu testere ile keserek eve getirdiğini 2012 yılında verdiği bir mülakatta dile getirdi. Bu mülakat, sosyal medyada yeniden gündeme gelince NOAA'dan bir açıklama yapıldı.

NOAA'dan Açıklamalar ve Kennedy'nin Yanıtı

NOAA'ya bağlı Ulusal Deniz Balıkçılık Servisi sözcüsü, olayla ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü belirtti, ancak detaylar hakkında bilgi vermedi. Robert F. Kennedy Jr., ayrıca Arizona'daki bir etkinlikte, "20 yıl önce balina numunesi topladığı için sorgulandığını" ifade etti. Ancak balinanın kafasını alıp almadığını açıklamaktan kaçındı, vurgulayarak "suçlama yapmak için çok zaman geçtiğini" dile getirdi.