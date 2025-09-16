Robert Redford 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasından bir efsane daha kayıp

Robert Redford, 'All the President's Men', 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' ve 'The Sting' gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Redford'un basın danışmanı Cindi Berger, CNN'e yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun ABD'nin Utah eyaletindeki evinde ölü bulunduğunu bildirdi. Berger, Redford'un uykusunda hayatını kaybettiğini belirtti ancak kesin ölüm nedeni açıklanmadı.

Kariyeri boyunca sayısız başarılı yapımda yer alan Redford, hem oyunculuğu hem de yönetmenliğiyle uzun yıllar sinema dünyasında etkili oldu ve geniş kitlelerce hatırlanıyor.