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Roblox'a Erişim Engeli: Çocuk İstismarı İçerikleri Nedeniyle Karar Alındı

Adana'da çocuk istismarı içeren içerikler yüzünden Roblox'a erişim engeli getirildi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 21:29
Roblox'a Erişim Engeli: Çocuk İstismarı İçerikleri Nedeniyle Karar Alındı

Roblox'a Erişim Engeli Getirildi

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, çocukların istismarına zemin hazırlayan içerikler barındırdığı tespit edilen oyun platformu Roblox'a yönelik erişim engeli getirdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Talebi

Alınan bilgilere göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, Roblox'un www.roblox.com/tr adresi ve uygulama marketlerindeki bağlantılarının erişiminin engellenmesi için resmi bir talepte bulundu.

Hakimlik Kararı ve Gerekçesi

Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan belgeleri titizlikle inceledi. Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A1'inci maddesinin ilgili hükümlerine atıfta bulundu.

Hakimlik, yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması ve genel sağlık gibi önemli nedenlerden dolayı Roblox'a erişim engeli kararının alındığını duyurdu.

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