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Rodos Adası'na yoğunluk nedeniyle alımlar kapandı! 270 yolcunun rezervasyonu yandı

Rodos Adası'nda görev yapan polis, yoğunluk nedeniyle kapıda vize uygulamasıyla girecek olanların adaya alınmayacağını açıkladı. Şu anda yalnızca Schengen ile adaya alım yapıldığı öğrenildi.

Yayın Tarihi: 17.06.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 12:45
Rodos Adası'na yoğunluk nedeniyle alımlar kapandı! 270 yolcunun rezervasyonu yandı

Türkiye ile Yunanistan arasında başlatılan kapıda vize uygulamasının ardından bayramla birlikte yoğunluk had safhaya çıktı. Yoğunluk gerekçe gösterilen vatandaşlar adaya alınmadı. Seferlerin geç iptali ise vatandaşların hem konaklama hem de rezervasyonlardan para kaybetmesine neden oldu. 

Türkiye ve Yunanistan arasındaki işbirliği sonrası başlatılan kapıda vize uygulaması vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Muğla Marmaris ilçesinden Rodos Adası’na düzenlenen seferlerde yurttaşlar, doluluk gerekçe gösterilerek adaya alınmadı. Aktarılanlara göre bayram tatili ve turizm sezonunun başlamasının ardından büyük bir yoğunluğa ulaşan Rodos Adası’nda görev yapan polis, kapıda vize ile gelecek vatandaşları adaya almadı. Vatandaşların bir kısmı Marmaris limanından geri dönerken, toplam 473 kişi Rodos Adası’na gidemedi. 

Sadece Schengen vizesi olanların adaya alındığı kaydedilirken, kapıda vize ile gidecek 270 kişiden 130’unun Marmaris Limanı’nda mağdur oldukları öğrenildi. Çok geç saatte durumun bildirildiği öğrenilirken, otel rezervasyonunun yandığı aktarıldı. Resmi Yunan makamlardan mühürlü ve imzalı yazı istediklerini belirten seyahat acentaları çok sayıda vatandaşın mağdur olduğunu vurguladı. Türkiye ile Yunanistan yetkililerinden ise henüz bir açıklama gelmedi. 

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