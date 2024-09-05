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Rohingya Müslümanlarının Karşılaştığı Tehditler: Tüketime Gidiyorlar

Rohingya toplumu, cezasızlık ve yetersiz uluslararası destek nedeniyle hayati tehditler altındadır.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:37
Rohingya Müslümanlarının Karşılaştığı Tehditler: Tüketime Gidiyorlar

Uluslararası Destek Eksikliği Rohingya'nın Kaderini Belirleyecek

Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş'e sığınma tehdidiyle karşı karşıya. Rohingya hakları aktivisti Nay San Lwin, Özgür Rohingya Koalisyonu kurucularından biri olarak, uluslararası toplumun harekete geçmemesi durumunda hayatlarının tehlikeye gireceğini belirtiyor.

Ölümler ve Zorunlu Göçler Sürek Halinde

Lwin, son dört ayda 2 binden fazla Rohingya'nın öldüğünü ve bu durumun devam etmesi halinde kalan 300 bin kişinin de Bangladeş’e geçmek zorunda kalacağını ifade etti. Myanmar ordusu ve Arakan Ordusu arasındaki çatışmalar, bölgede insani krize yol açıyor.

Yetersiz İnsani Yardımlar

Geçen yıl Rakhine Eyaleti'nde yaşananlar sırasında, 400 köyün ateşe verildiği ve pek çok kadının cinsel şiddete maruz kaldığı rapor edildi. Sağlık hizmetlerine erişim yok denecek kadar az. Lwin, 'Artık insani yardım ve sağlık hizmetlerine erişim kalmadı' dedi.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Lwin, uluslararası müdahalenin zorunlu olduğunu ve aksi takdirde Rohingyaların tamamen yok olacağı uyarısında bulundu. 'Bu durum bir uluslararası başarısızlık’ şeklinde konuştu.

Bangladeş'teki Yeni Umutlar

Bangladeş'in yeni hükümetinin, bu konuda adım atması gerektiğini vurgulayan Lwin, 'Eğer bu durum düzelmezse Rohingyalar burada kalmak zorunda kalacak' dedi. Geçen yıl kurulan geçici hükümetin, Rohingya haklarını desteklemesi umudunu taşıdıklarını belirtti.

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