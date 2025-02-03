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Rojin Kabaiş'in Ölüm Soruşturmasında Yeni Gelişme: Van Gölü Raporu Açıklandı

Rojin Kabaiş'in ölümüne dair soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, cesedinin gölde sürüklenme ihtimali değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:14
Rojin Kabaiş'in Ölüm Soruşturmasında Yeni Gelişme: Van Gölü Raporu Açıklandı

Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma dosyasına, Van Gölü'ndeki akıntılara dair bir bilirkişi raporu eklendi. Raporda, 27 Eylül 2022'de kaybolan üniversite öğrencisi Rojin'in cesedinin bulunduğu yer ile son görüldüğü yer arasında doğal koşullarda sürüklenebileceği belirtildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Rojin'in kaybolduğu üniversite yerleşkesindeki kıyıdan ölü bulunduğu Mollakasım Mahallesi'ne kadar olan mesafede sürüklenme ihtimali üzerine çeşitli uzmanlardan rapor talep etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan raporda, mühendislik, fen, deniz bilimleri ve tıp fakültelerinden 6 uzman görüşüne yer verildi.

Raporda, Van Gölü ve Erciş Körfezi akıntı şemasının değerlendirilmesi ile birlikte, gölde akıntının etkisiyle cisimlerin hareket halinde olabileceği ifade edildi. Doğal koşullarda cansız beden ve kıyafetlerin su yüzeyinde sürüklenebileceği, bu durumun da yoğunluk farklarından kaynaklandığına dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, Rojin Kabaiş'in başörtüsü ve kaybolan terliklerine ilişkin olarak, bu eşyaların suya girdikten sonra çözülerek akıntı ve rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sürüklenebileceği vurgulandı. “Başka bir bulgu mevcut değil ise Rojin Kabaiş'in cansız bedeninin Van Gölü içerisinde doğal koşullarla sürüklenebileceği” ifadesi dikkat çekti.

Olayın gerçekleştiği günlerde rüzgarın karadan göle doğru eseceği bilgisi, terlik gibi malzemelerin kıyıdan açığa doğru taşınabileceğini gösteriyor. Raporda, “Terliklerin gölün her yerinde bulunma ihtimali yüksek” denilerek, kaybolduğu dönemde bağlı olduğu alanların net olarak belirlenemeyeceği kaydedildi.

Öte yandan, raporda boğulma vakalarındaki cesetlerin suya bağlı olarak farklı pozisyonlarda bulunabileceği ve bu faktörlerin de cesedin nasıl bir pozisyonda kıyıya ulaşacağını etkilediği gibi unsurlar ele alındı. Sonuç olarak, Rojin Kabaiş'in cesedinin kıyıya ulaşma şeklinin karmaşık bir durum olduğuna, mevcut koşullar altında cesedin yüzüstü veya sırtüstü şekilde kıyıya ulaşmasının mümkün olabileceğine dair görüş ifade edildi.

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