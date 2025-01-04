Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Anadolu Ajansı’nın her yıl düzenlenen ve yılın en başarılı fotoğraflarını belirleyen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, dijital platformda geniş yankı uyandıran kayda değer fotoğrafları bir araya getiriyor.

Ikinci'nin katılımı, bu anlamlı etkinliğin önemini vurgularken, Roketsan’ın sosyal sorumluluk bilinci ve desteğini de ortaya koyuyor. Katılımın, Anadolu Ajansı'nın ifade özgürlüğüne ve gazeteciliğin değerine olan katkısını ön plana çıkardığı dikkat çekiyor.

Roketsan ve Anadolu Ajansı'nın İşbirliği

Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylaması, çeşitli kategorilerde birçok fotoğrafı değerlendirerek, yılın en iyi anlarını seçmeyi amaçlıyor. Murat İkinci'nin bu süreçteki rolü, Roketsan’ın ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı açısından büyük bir fırsat oluşturuyor.

Gelişmeler ışığında, bu gibi faaliyetlerin, medya ve savunma sanayi arasındaki ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara, yaşam ve günlük hayata ilişkin fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran olaylara, yaşam ve günlük hayata ilişkin fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.