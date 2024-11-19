Roketsan, Pakistan'da Savunma Teknolojilerini Sergiliyor

Roketsan, Pakistanda Savunma Teknolojilerini Sergiliyor

Roketsan, Pakistan'ın Karaçi şehrinde düzenlenen IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nde son teknoloji sistemlerini sergiliyor. Roketsan'dan yapılan açıklamaya göre, Asya'nın en büyük savunma sanayisi organizasyonlarından biri olan IDEAS, bu yıl 12. kez düzenleniyor. Etkinlik, bugün başlayıp 22 Kasım'a kadar sürecek.

Bölge Ülkelerine Uygun Çözümler

Roketsan, IDEAS 2024'te mini akıllı mühimmat ailesi olan MAM-C, MAM-L, MAM-T gibi ürünlerin yanı sıra havadan karaya balistik süpersonik füzesi İHA-230, TEBER güdüm kiti, kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK, uzun menzilli L-UMTAS ve orta menzilli OMTAS tanksavar sistemleri ile ÇAKIR seyir füzesi, SUNGUR hava savunma füze sistemi, LEVENT yakın hava savunma sistemi, LEVENT füzesi ve MİDLAS milli dikey atım lançer sistemi gibi ileri teknolojilere sahip savunma ürünlerini sergileyecek.

Stratejik İşbirliği

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, IDEAS fuarının Türkiye'nin bölgedeki en önemli savunma ve havacılık sanayisi ortaklarından biri olan Pakistan ile ilişkilerin artırılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. 36 yıllık roket ve füze teknolojisi deneyimleriyle bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını belirten İkinci, şu ifadelerde bulundu:

"IDEAS fuarına dünyaya nam salmış SİHA mühimmatlarımız, tanksavar sistemlerimiz ve son teknolojiyle donatılmış füzelerimiz ile güçlü bir katılım sağlıyoruz."

"Pakistan ile kurduğumuz güçlü işbirliğini bir adım daha ileri taşımayı hedefliyoruz."

"Dünyanın birçok bölgesinden katılımcıların ve askeri delegasyonların ziyaret ettiği IDEAS fuarında yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlarını yakında göreceğimize inanıyorum."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Roket ve füze sistemleri geliştiren Roketsan, Pakistan'ın Karaçi şehrinde düzenlenen IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nde son teknolojiye sahip sistemlerini sergiliyor.

Roket ve füze sistemleri geliştiren Roketsan, Pakistan'ın Karaçi şehrinde düzenlenen IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nde son teknolojiye sahip sistemlerini sergiliyor.