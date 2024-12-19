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ROKETSAN, Vietnam Savunma Fuarı'nda Yeni Ürünlerini Tanıtıyor

ROKETSAN, Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı'nda savunma ürünlerini sergileyerek uluslararası işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:44
ROKETSAN, Vietnam Savunma Fuarı'nda Yeni Ürünlerini Tanıtıyor

ROKETSAN, Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı'nda

ROKETSAN, roket ve füze üretimi alanında uluslararası oyuncu kimliğini pekiştirmeye devam ediyor. Şirket, Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı'nda yeni nesil ürünlerini tanıtarak Güneydoğu Asya ile işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

Vietnam'daki Etkinlik

Vietnam Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Hanoi'de düzenlenen fuar, 22 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. ROKETSAN, sahada kanıtlanmış sistemleri ile bu etkinlikte yer alarak “savunma işbirliklerini güçlendirme” amacına ulaşmayı planlıyor.

ROKETSAN Genel Müdürü'nden Açıklamalar

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şirketlerinin Türk bayrağını dört kıtada dalgalandırarak uluslararası fuarlarda yer almayı sürdürdüklerini ifade etti. İkinci, etkinlikte tanksavar sistemlerinden hava savunma sistemlerine kadar birçok ürünlerini sergileyeceklerini vurgulayarak, "Bu fuarda yapacağımız görüşmelerle yeni ihracat başarılarına ulaşarak ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Sergilenen Ürünler

ROKETSAN, fuarda sergilediği ürünler arasında KARAOK kısa menzilli tanksavar silahı, L-UMTAS lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze sistemi ve OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemini içeriyor. Hava savunma sistemleri alanında ise SUNGUR ve HİSAR-O (RF) hava savunma füzeleri ile uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER öne çıkıyor.

Ek olarak, ÇAKIR seyir füzesi, TRLG-230 ve TRG-300 füzeleri de ROKETSAN standında ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Deniz sistemleri kategorisinde ise BARBAROS kıyı savunma sistemi sergileniyor.

Roket ve füze üretimi konusunda uluslararası bir oyuncu haline gelen ROKETSAN, Güneydoğu Asya'daki...

Roket ve füze üretimi konusunda uluslararası bir oyuncu haline gelen ROKETSAN, Güneydoğu Asya'daki işbirliklerini artırmak için Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı'nda yeni nesil ürünleriyle yerini aldı.

Roket ve füze üretimi konusunda uluslararası bir oyuncu haline gelen ROKETSAN, Güneydoğu Asya'daki...

Roket ve füze üretimi konusunda uluslararası bir oyuncu haline gelen ROKETSAN, Güneydoğu Asya'daki işbirliklerini artırmak için Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı'nda yeni nesil ürünleriyle yerini aldı.

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