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Roma'da 2. Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı Gerçekleşti

Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı, Roma'da askeri ve savunma sanayi uzmanlarının katılımıyla yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 21:24
Roma'da 2. Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı Gerçekleşti

Roma'da Savunma Konferansı

İtalya'da düzenlenen 2. Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı, başkent Roma'da gerçekleştirildi. Hava Kuvvetlerinin ev sahipliği yaptığı bu önemli etkinlikte, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin askeri, siyasi ve savunma sanayi alanında uzmanları yer aldı.

Oturumlar ve Değerlendirmeler

Konferans boyunca, katılımcılar hızlı değişen jeopolitik koşullar ve bunların Avrupa ülkeleri üzerindeki etkilerini ele aldı. Savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ve hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi konuları öne çıktı.

Kapanış Oturumunda Önemli Açıklamalar

Etkinliğin kapanışında İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu konuştu. Lecornu, "Füze sistemlerinin üretimini hızlandırmak önceliklendirilmelidir" dedi ve Fransa'nın 2026 itibarıyla 8 adet yeni nesil Samp-T hava savunma sistemine sahip olacağını duyurdu.

Stratejik İşbirliği Vurgusu

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, "Bu bir başlangıç ama zaten geç kaldık. Yavaşız" diyerek, Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, Rusya gibi ülkelerin bürokratik engeller olmadan işbirliği yapmasının avantajlarına dikkat çekerek, acil aksiyon alınması gerektiğini vurguladı.

İkili Görüşmeler

Konferans sırasında iki savunma bakanı arasında da ikili bir görüşme gerçekleştirildi. Crosetto, sosyal medya aracılığıyla Lecornu ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini ifade ederek, iki ülkenin savunma sanayi işbirliklerini geliştirmek için çaba sarf etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı'nın ikincisi, İtalyan Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde...

Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı'nın ikincisi, İtalyan Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde Roma'da yapıldı.

Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı'nın ikincisi, İtalyan Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde...

Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı'nın ikincisi, İtalyan Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde Roma'da yapıldı.

Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı'nın ikincisi, İtalyan Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde...

Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı'nın ikincisi, İtalyan Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde Roma'da yapıldı.

Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı'nın ikincisi, İtalyan Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde...

Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı'nın ikincisi, İtalyan Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde Roma'da yapıldı.

Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı'nın ikincisi, İtalyan Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde...

Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı'nın ikincisi, İtalyan Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde Roma'da yapıldı.

Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı'nın ikincisi, İtalyan Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde...

Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı'nın ikincisi, İtalyan Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde Roma'da yapıldı.

Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı'nın ikincisi, İtalyan Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde...

Avrupa Hava ve Füze Savunma Konferansı'nın ikincisi, İtalyan Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğinde Roma'da yapıldı.

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