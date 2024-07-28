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Roma'da Gazze İçin Önemli Müzakereler

Mossad Direktörü David Barnea, Gazze'deki ateşkes ve esir takası müzakerelerine katılmak üzere Roma'da üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 10:47
Roma'da Gazze İçin Önemli Müzakereler

Roma'da Önemli Zirve

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Direktörü David Barnea, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerine katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Barnea'ya, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani eşlik ediyor.

Müzakerelerin Zamanlaması

Yediot Ahranot gazetesinin bildirdiğine göre, Barnea liderliğindeki müzakere ekibi, bu sabah Roma'ya ulaşarak Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması üzerinde görüşmeler yapacak. Bu zirve, Golan Tepeleri'ne yönelik düzenlenen füze saldırısında çoğunluğu çocuk olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle gerilen bir ortamda gerçekleşiyor.

İsrail Ordu Operasyonları

Müzakere süreci devam ederken, İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarını artırdığı bildiriliyor. Ordunun, daha önce güvenli alan olarak belirlenen bölgelere yeniden tahliye emirleri göndermeye başladığı ifade ediliyor. 27 Temmuz'da Han Yunus ve Deyr el-Belah'ta gerçekleştirilen saldırılarda, kadın ve çocukların da bulunduğu 54 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

Uzun Süredir Beklenen Anlaşma

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması amacıyla uzun zamandır müzakereler yürütülüyor. Ancak Başbakan Benjamin Netanyahu'nun hükümetindeki sağcı koalisyonun baskısı nedeniyle anlaşma sağlanamadığı bildiriliyor. Gazete haberlerinde, Netanyahu'nun "Gazze'nin kuzeyine dönmek isteyen Filistinlilerin denetlenmesi" gibi ek talepleri bulunduğu belirtiliyor.

Çatışmaların Sonuçları

Esir takası müzakereleri, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik yaptığı kapsamlı saldırılar sonrasındaki süreçte ivme kazanmış durumda. İsrail, bu saldırılarda 1200 vatandaşının öldüğünü bildirirken, Gazze'deki saldırılarda 39,258 Filistinli yaşamını yitirdi. Enkaz altında hala binlerce insanın bulunduğu ve sivil altyapının hedef alındığı endişeleri artıyor.

Roma'daki bu müzakerelerin, bölgedeki gerilimi azaltmada kritik bir rol oynaması bekleniyor.

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