Roma'da İlginç Hırsızlık Olayı: Hırsız Kitap Okurken Yakalandı

Hırsızlık Girişimi Roma'da İlginç Olayla Sonuçlandı

İtalya'nın başkenti Roma'da, Prati semtinde 20 Ağustos'ta yaşanan bir olayda, hırsızlık amacıyla girdiği evde kitap okumaya dalan bir kişi, ev sahibinin ihbarı sonucu yakalandı.

"Entelektüel Hırsız" Olarak Anıldı

Olay, İtalyan basınında "Entelektüel Hırsız" başlıklarıyla yer buldu. İddiaya göre, bir kişi girdiği evin yatak odasında gözüne çarpan bir kitabı okumaya koyulunca, ev sahibinin durumu fark edip güvenlik güçlerine haber vermesiyle kısa sürede yakalandı.

Kitap Hırsızlığı Yanılsaması

Yakalanan hırsızın okuduğu kitabın, Giovanni Nucci tarafından yazılan ve Homeros'un ünlü eserini konu alan "Gli Dei Alle Sei" isimli eser olduğu belirlendi. 38 yaşındaki hırsız, polise verdiği ifadede hırsızlık yapmadığını savunarak, "Bir randevum vardı ve beklerken manzarayı izlemek için apartman terasına çıktım. Daha sonra aşağıdaki verandaya düştüm; orayı pansiyon sanıyordum. Düşmenin şoku sırasında dikkatimi çeken kitabı gördüm ve okumaya başladım" dedi.

Polis Kanıtları Topladı

Ancak, hırsızın bu iddiaları inandırıcı bulunmadı. Yakalandığı esnada çantasından çıkan tasarım kıyafetlerin başka bir yerden çalındığı anlaşıldı ve bu durum hırsızlığının kanıtı olarak değerlendirildi.