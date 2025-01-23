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Roma'da Lazio - Real Sociedad Maçı Öncesi 3 İspanyol Taraftar Bıçaklandı

Roma'da Lazio ile Real Sociedad maçı öncesi çıkan olaylarda 3 İspanyol taraftar bıçakla yaralandı. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:19
Roma'da Lazio - Real Sociedad Maçı Öncesi 3 İspanyol Taraftar Bıçaklandı

İtalya'nın başkenti Roma'da, UEFA Avrupa Ligi kapsamında Lazio ile İspanya'nın Real Sociedad takımları arasındaki maç öncesinde üzücü olaylar yaşandı. 3 İspanyol taraftarın bıçakla yaralandığı bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Lazio ile Real Sociedad'ın bugün oynayacağı müsabaka öncesi, dün akşam Roma'da gerginlikler patlak verdi. Olayların merkezinde, Monti Mahallesi'nde bulunan Leonina Caddesi'nde topluca toplanmış 70 kişilik bir İspanyol taraftar grubu var.

Bu grubun üzerine, tahminen Lazio taraftarları'ndan oluşan 80 kişilik bir grup saldırdı. Saldırıda bulunmanın sonucunda, 3 Real Sociedad taraftarı bıçakla yaralandı.

Olaylara yerel emniyet güçleri müdahale ederek, durumu kontrol altına almaya çalıştı. Saldırgan grup, polisin olay yerine gelmesiyle birlikte kaçmayı başardı.

Yetkililer, saldırganlardan bazılarını tespit ederken, olay yeri kamera görüntüleri üzerinden de detaylı bir soruşturma sürdüklerini açıkladı.

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