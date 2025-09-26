Roma'da Müslümanlar 'Gazze'de Soykırım Durdurulsun' Yürüyüşü

Roma'da Cuma namazı sonrası toplanan Müslümanlar, Vittorio'dan Sapienza Üniversitesi'ne kadar Gazze'deki soykırımın durdurulmasını talep ederek yürüdü.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 23:01
Roma'da Müslümanlar 'Gazze'de Soykırım Durdurulsun' Yürüyüşü

Vittorio'dan Sapienza Üniversitesi'ne dayanışma yürüyüşü

İtalya'nın başkenti Roma'da yaşayan Müslümanlar, Cuma namazının ardından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın durdurulmasını talep etmek için yürüyüş düzenledi.

Başkentin işlek meydanlarından Vittorio'da buluşan grup önce Cuma namazını kıldı ve Filistin için dua etti. Namazın ardından göstericiler, Gazze'deki saldırıların sona ermesini istemek üzere yürüyüşe geçti.

Katılımcılar, üzerine "Müslümanlar sessiz kalmayacak" yazılı bir pankart açtı ve ellerinde kefene sarılmış temsili bebek naaşı taşıdı. Gösteride ayrıca "Soykırımı durdurun", "Filistin için adalet", "Terörist İsrail", "İsrail'i silahlandırmayı kesin" ve "Filistin için adalet yoksa barış da yok" yazılı dövizler taşındı.

Göstericiler sık sık "Özgür Filistin" sloganları atarak İsrail'i protesto etti ve Gazze halkıyla dayanışma gösterdi.

Yürüyüş, Sapienza Üniversitesi önüne kadar devam etti ve yetkililerce bildirildiği üzere olaysız şekilde son buldu.

