Roma'da 'Soykırıma Karşı Rahipler' Gazze İçin Dua ve Yürüyüş Düzenledi

Roma'da rahiplerden Gazze için toplu dua ve yürüyüş

İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı Katolik Kilisesi mensubu rahiplerce oluşturulan Soykırıma Karşı Rahipler grubu, İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelerek Gazze'deki katliamın durması için dua etti.

Başlangıç: Sant'Andrea al Quirinale'den Caravita'ya

Kısa süre önce kurulan ve 34 ülkeden 1200'den fazla rahibin katıldığı grup ilk olarak Sant'Andrea al Quirinale Kilisesi'nde toplandı. Rahipler, daha sonra İtalya Temsilciler Meclisi önüne yürüdü ve yürüyüşlerini Caravita Kilisesi'ndeki ayin ve konuşmalarla sonlandırdı.

Yürüyüş sırasında taşıdıkları pankartlarda 'Silahsız ve silahsızlandırılmış bir barış için', 'Gazze için barış', 'Bombaları durdurun' yazıları yer aldı. Roma kent merkezindeki yürüyüş boyunca meclis önünde ve belirli noktalarda durarak ilahiler okuyan rahipler, Gazze için dualar etti.

Rossini: 'İnsanlar Gazze'de olanları görsün'

Rahip Pietro Rossini, Caravita Kilisesi'ndeki tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubun varlığını okuduğunda bir rahip olarak içinin rahatladığını ve katılmak istediğini söyledi. Etkinliğin düzenlenmesinde görev aldığını belirten Rossini, hazırladıkları soykırıma karşı belgeye bütün İtalya'dan pek çok rahibin imza attığını aktardı.

Rossini, bu belgeye dünyanın 5 kıtasından piskoposlar ve bir kardinal dahil olmak üzere 1500 rahibin imza atmasının öngörüldüğünü belirtti ve bu sonuçtan memnuniyet duyduklarını söyledi. Rossini, 'İnsanlar Gazze'de olanları görsün, uyuşuk kalmasın ve kayıtsız kalmayalım.' dedi.

Rossini, Gazze halkını bugün aç ve susuz gördüklerini aktararak, 'Gerekli gıdalar olmadığı için değil, bu temel ihtiyaçların o halka gitmesi engellendiği için. Ve hepsi bu kadar da değil. Baskılar, bombardımanlar, hastanelerin yıkılması, çocukların, kadınların, masumların öldürülmesi... Biz bütün bunları insanlığa karşı bir suç olarak ilan ediyoruz. Rahipler olarak buna sessiz kalamayız.' ifadelerini kullandı.

Maresca: Dua, af ve adalet vurgusu

Rahip Rito Maresca, güvenlik gerekçesiyle adını veremeyeceği Orta Doğu'dan bir rahibenin kendilerine verdiği vizyon üzerine harekete geçtiklerini anlattı. Maresca, rahibenin 'Neden rahipler hiçbir şey söylemiyor, hiçbir şey yapmıyor, keşke rahipler bir dua yürüyüşü organize etse.' çağrısının grubu sarstığını ve bu çağrı üzerine ağın doğduğunu söyledi.

Maresca, 'Soykırıma Karşı Rahipler' başlıklı belgeyi hazırlayıp Roma'ya gelip dua etmeye karar verdiklerini belirtti. Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun 'şiddet üzerine kurulu bir geleceğin olmayacağını' söylediğini aktaran Maresca, barışın hemen gelmesi durumunda bile uzlaşı sürecinin uzun olacağını vurguladı ve 'Dua etmeye, affetmekten, adaletten söz etmeye devam etmeliyiz çünkü İsrail ile Filistin halkı arasında adalet olmadan asla bir uzlaşma olmayacak.' diye konuştu.