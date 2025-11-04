Roma'da Torre dei Conti Kulesi Çökmesi: Romanyalı İşçi Hayatını Kaybetti

Olay ve kurtarma çalışmaları

İtalya'nın başkenti Roma'da restorasyon çalışması süren 13. yüzyıla ait Torre dei Conti kulesinin kısmen çökmesi sonucu enkaz altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Roma Polis Şefi Lamberto Giannini, Kolezyum yakınındaki kulede yürütülen kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılan işçinin hastaneye kaldırıldığını ve burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Giannini, enkazdan çıkarılan bir diğer Romanyalı işçinin hastaneye sevk edildiğini, bu işçinin hafif şekilde yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan iki işçinin daha hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Tarihi kule ve çökme sıralaması

Papa III. Innocentius tarafından 13. yüzyılın başlarında ailesi için inşa ettirilen kule, Roma Belediyesi’nin 4 yıllık restorasyon projesi kapsamında yenileniyordu; çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyordu. Kule başlangıçta bugünkü yüksekliğinin iki katıydı ve 14. ve 17. yüzyıllardaki depremler nedeniyle kısaltılmıştı.

29 metrelik Torre dei Conti'nin bir kısmında ilk çökme TSİ 13.30 sıralarında yaşandı. Yaklaşık 90 dakika sonra, itfaiyeciler çalışma yürütürken gerçekleşen ikinci çökme sırasında kurtarma ekipleri hava merdivenleriyle müdahale ediyordu; çökme çevreyi dumanlarla kapladı.

