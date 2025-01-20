DOLAR
35,56 -0,11%
EURO
36,99 -0,25%
ALTIN
3.098,56 -0,05%
BITCOIN
3.667.477,76 0,66%

Roma Fiumicino Havalimanı'na Avrupa'nın En Büyük Güneş Enerjisi Santrali Kuruldu

Fiumicino Havalimanı’na kurulan güneş enerjisi santrali, Avrupa'nın en büyüğü olarak yıllık 30 milyon kilovatsaat elektrik üretecek.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 21:23
Roma Fiumicino Havalimanı'na Avrupa'nın En Büyük Güneş Enerjisi Santrali Kuruldu

Fiumicino Havalimanı'nda Yenilikçi Enerji Çözümü

İtalya'nın başkenti Roma'daki Fiumicino Havalimanı, Avrupa'daki havalimanları arasında en büyük olan yeni güneş enerjisi santralini açtı. Bu santral, 2,5 kilometre uzunluğundaki 3 numaralı piste paralel olarak yer alan 55 bin fotovoltaik monokristal silikon panelden oluşuyor.

Proje Detayları ve Açılış Töreni

İtalyan enerji firması Enel tarafından oluşturulan bu güneş enerjisi santrali için düzenlenen açılış töreni, yağışlı bir günde İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ve havalimanı yetkilileri tarafından gerçekleştirildi.

Çevresel Etki ve Yatırım

22 megavat kapasiteye sahip santral, yıllık 30 milyon kilovatsaatten fazla elektrik üretecek. Projeye yapılan toplam yatırım miktarı ise 50 milyon avro olarak belirtildi. Santralin, havalimanının karbon emisyonlarını yılda 11 bin tonun üzerinde azaltması bekleniyor ve bu, Fiumicino Havalimanı'nın çevresel hedeflerine katkıda bulunacak önemli bir adım.

Sürdürülebilirlik Vurgusu

Bakan Fratin açılışta, hava taşımacılığı sektöründe karbon emisyonlarının azaltılması için geliştirilecek yenilikçi çözümlerin önemine dikkat çekti. Aeroporti Di Roma (ADR) CEO'su Marco Troncone ise, bu tür yatırımların diğer havalimanları için örnek teşkil edeceğini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kritik rol oynayacağını vurguladı.

Nükleer Enerji Tartışmaları

Diğer yandan, gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Fratin, 1990 yılından beri nükleer enerji santrali bulunmayan İtalya'da, nükleer enerjiye yönelik yeni çerçeve yasa tasarısının 15 gün içinde Bakanlar Kuruluna sunulacağını kaydetti.

İtalya'nın başkenti Roma'nın Uluslararası Fiumicino Havalimanı'nda fotovoltaik panellerle kurulan...

İtalya'nın başkenti Roma'nın Uluslararası Fiumicino Havalimanı'nda fotovoltaik panellerle kurulan ve Avrupa havalimanları arasında en büyüğü olma özelliği taşıyan yeni güneş enerjisi santralinin açılışı yapıldı. Fiumicino Havalimanı'nda genellikle inişler için kullanılan 3 numaralı piste paralel olarak 2,5 kilometre uzunluğunda 55 bin monokristal silikon panelden oluşan ve İtalyan enerji firması Enel tarafından yapılan yeni güneş enerji santrali için açılış töreni ve basın tanıtım turu düzenlendi.

İtalya'nın başkenti Roma'nın Uluslararası Fiumicino Havalimanı'nda fotovoltaik panellerle kurulan...

İtalya'nın başkenti Roma'nın Uluslararası Fiumicino Havalimanı'nda fotovoltaik panellerle kurulan ve Avrupa havalimanları arasında en büyüğü olma özelliği taşıyan yeni güneş enerjisi santralinin açılışı yapıldı. Fiumicino Havalimanı'nda genellikle inişler için kullanılan 3 numaralı piste paralel olarak 2,5 kilometre uzunluğunda 55 bin monokristal silikon panelden oluşan ve İtalyan enerji firması Enel tarafından yapılan yeni güneş enerji santrali için açılış töreni ve basın tanıtım turu düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Libya'dan Gazze İçin Acil Uluslararası Eylem Çağrısı
2
Muş'ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
3
Hamas: Esirlerin Durumu Direniş Ahlakı ile İsrail Barbarlığı Arasındaki Farkı Gösteriyor
4
Ankara Sincan'da Çöp Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Güney Afrika'da 88 Ölümle Sonuçlanan Maden Kazasında Çete Elebaşı Aranıyor
6
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 64 Filistinliyi Gözaltına Aldı
7
Van'da İşten Çıkarılan Çalışanlar Eylemlerini Sürdürüyor

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!