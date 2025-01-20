Roma Fiumicino Havalimanı'na Avrupa'nın En Büyük Güneş Enerjisi Santrali Kuruldu

Fiumicino Havalimanı'nda Yenilikçi Enerji Çözümü

İtalya'nın başkenti Roma'daki Fiumicino Havalimanı, Avrupa'daki havalimanları arasında en büyük olan yeni güneş enerjisi santralini açtı. Bu santral, 2,5 kilometre uzunluğundaki 3 numaralı piste paralel olarak yer alan 55 bin fotovoltaik monokristal silikon panelden oluşuyor.

Proje Detayları ve Açılış Töreni

İtalyan enerji firması Enel tarafından oluşturulan bu güneş enerjisi santrali için düzenlenen açılış töreni, yağışlı bir günde İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ve havalimanı yetkilileri tarafından gerçekleştirildi.

Çevresel Etki ve Yatırım

22 megavat kapasiteye sahip santral, yıllık 30 milyon kilovatsaatten fazla elektrik üretecek. Projeye yapılan toplam yatırım miktarı ise 50 milyon avro olarak belirtildi. Santralin, havalimanının karbon emisyonlarını yılda 11 bin tonun üzerinde azaltması bekleniyor ve bu, Fiumicino Havalimanı'nın çevresel hedeflerine katkıda bulunacak önemli bir adım.

Sürdürülebilirlik Vurgusu

Bakan Fratin açılışta, hava taşımacılığı sektöründe karbon emisyonlarının azaltılması için geliştirilecek yenilikçi çözümlerin önemine dikkat çekti. Aeroporti Di Roma (ADR) CEO'su Marco Troncone ise, bu tür yatırımların diğer havalimanları için örnek teşkil edeceğini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kritik rol oynayacağını vurguladı.

Nükleer Enerji Tartışmaları

Diğer yandan, gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Fratin, 1990 yılından beri nükleer enerji santrali bulunmayan İtalya'da, nükleer enerjiye yönelik yeni çerçeve yasa tasarısının 15 gün içinde Bakanlar Kuruluna sunulacağını kaydetti.

İtalya'nın başkenti Roma'nın Uluslararası Fiumicino Havalimanı'nda fotovoltaik panellerle kurulan ve Avrupa havalimanları arasında en büyüğü olma özelliği taşıyan yeni güneş enerjisi santralinin açılışı yapıldı. Fiumicino Havalimanı'nda genellikle inişler için kullanılan 3 numaralı piste paralel olarak 2,5 kilometre uzunluğunda 55 bin monokristal silikon panelden oluşan ve İtalyan enerji firması Enel tarafından yapılan yeni güneş enerji santrali için açılış töreni ve basın tanıtım turu düzenlendi.

İtalya'nın başkenti Roma'nın Uluslararası Fiumicino Havalimanı'nda fotovoltaik panellerle kurulan ve Avrupa havalimanları arasında en büyüğü olma özelliği taşıyan yeni güneş enerjisi santralinin açılışı yapıldı. Fiumicino Havalimanı'nda genellikle inişler için kullanılan 3 numaralı piste paralel olarak 2,5 kilometre uzunluğunda 55 bin monokristal silikon panelden oluşan ve İtalyan enerji firması Enel tarafından yapılan yeni güneş enerji santrali için açılış töreni ve basın tanıtım turu düzenlendi.