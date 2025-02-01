Roma Mahkemesi, Arnavutluk'taki Göçmenlerin İtalya'ya Dönüşünü Onayladı

Roma Temyiz Mahkemesi, Arnavutluk'ta tutulan 43 düzensiz göçmenin İtalya'ya getirilmesine karar verdi. Mahkeme, göçmenlerin Arnavutluk'taki merkezlerde tutulamayacağını ve konunun Avrupa Adalet Divanı tarafından ele alınması gerektiğini vurguladı.

ANSA ajansına göre, Roma Temyiz Mahkemesi yargıçları, göçmenlerin durumunu askıya alarak dosyayı Avrupa Adalet Divanı’na göndermeye karar verdi. İtalyan silahlı kuvvetlerinin, ilerleyen saatlerde 43 göçmeni Arnavutluk'tan İtalya'ya taşıması bekleniyor.

Öte yandan, İtalyan donanmasına ait "Cassiopea" karakol gemisi, 26 Ocak’ta Lampedusa Adası açıklarında kurtardığı 49 düzensiz göçmenden 6'sını daha önce İtalya’ya taşımış, geriye kalan 43 kişi ise Arnavutluk'taki merkezlerde kalmıştı.

İktidar ve Muhalefet Arasında Tansiyon

İtalyan hükümeti, mahkeme kararına şaşkınlıkla karşılandı. Avrupa İşleri, Güney ve Uyum Politikaları Bakanı Tommaso Foti, "Bu karar, Meloni hükümetinin göç akınlarını yönetmeye yönelik çabalarını baltalıyor" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Muhalefette ise, Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, "Başbakan Giorgia Meloni istifa etmeli. Arnavutluk’taki merkezler işlemiyor ve bu tam anlamıyla bir başarısızlık" diyerek hükümeti sert bir dille eleştirdi.

Arnavutluk'taki Tartışmalı Göçmen Merkezleri

İtalyan hükümeti ile Arnavutluk hükümeti arasında imzalanan anlaşma, göçmenlerin Arnavutluk’a taşınmasını öngörüyor ancak bu durum, pek çok eleştirinin hedefi oldu. Meloni hükümeti, Arnavutluk'taki merkezleri göç kontrolü için bir "caydırıcı unsur" olarak sunuyor, ancak muhalefet bu politikanın geniş anlamda etkisiz olduğunu iddia ediyor.

Arnavutluk'ta inşa edilen bu merkezler, yılık 36 bin düzensiz göçmenin nakledilmesini amaçlıyor. Fakat daha önce yapılan göçmen transferlerinde Roma Mahkemesi'nin verdiği kararlar, göçmenlerin tekrar İtalya'ya geri gönderilmesine yol açmıştı.