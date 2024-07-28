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Roma Zirvesi: Gazze İçin Ateşkes ve Esir Takası Görüşmeleri Tamamlandı

Mossad heyeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası için İtalya'daki görüşmelerini tamamladı, önemli isimler bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 19:54
Roma Zirvesi: Gazze İçin Ateşkes ve Esir Takası Görüşmeleri Tamamlandı

Roma'daki Zirve: Gazze İçin Umut Işığı

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Direktörü David Barnea, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve Hamas ile esir takası konularını ele almak üzere Roma'da gerçekleştirdiği görüşmeleri sonlandırdı. Bu kritik toplantıya, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani gibi üst düzey isimler katıldı.

Görüşmelerin Detayları

İsrail hükümeti basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Barnea'nın, liderliğini üstlendiği müzakere heyetiyle birlikte Roma'da tamamlanan görüşmelerde, İsrail'in sunduğu taslak anlaşmanın maddelerine dair detayların ele alındığı belirtildi. Anlaşmanın temel konularına yönelik müzakerelerin önümüzdeki günlerde devam edeceği ve ilerleme kaydedileceği umuluyor.

Yaşanan Zorluklar ve Artan Gerilim

Bu önemli zirve, Golan Tepeleri'ne düzenlenen ve çoğu çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısının ardından, bölgedeki gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti. Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanması ve esir takası istemleri, tüm taraflar için hayati öneme sahip. Roma'daki görüşmelerin sonuçları, bölgede barış yolunda önemli bir adım olabilir.

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