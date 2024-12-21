Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali Başladı

Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) ve Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 9. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, bu yıl 'Sanatçı Roman Kahramanları' temasıyla Maltepe Üniversitesi'nde başladı.

Açılış etkinliği, Mimar H. Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye genelinden 44 farklı okuldan yaklaşık 1500 öğrenci, roman kahramanlarının kostüm ve aksesuarlarıyla festivalde yer aldı. Edebiyat tutkunları, yazarlar, akademisyenler ve öğretmenler bir araya gelerek bu eşsiz deneyimi paylaştı.

Etkinlik sırasında katılımcılara seslenen şair ve yazar Sunay Akın, edebiyatın önemine ve farklı bakış açıları geliştirmenin gerekliliğine vurgu yaptı. Akın, ünlü isimlerin yaşamlarından alıntılar yaparak Cemal Süreya'nın dikkat çekici sözlerini aktardı.

Maltepe Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Asan, festivalin temelinin 'Roman Kahramanları' dergisine dayandığını belirttikten sonra, festivalin ilk yılının Balkan Savaşı'nın yüzüncü yılına denk geldiğini ifade etti. Asan, öğrencilere yönelik etkinliklerin giderek büyüdüğünü ve Türkiye genelindeki okulların festivale katılım sağlamasına büyük bir heyecanla devam ettiklerini dile getirdi.

Asan'ın açıklamalarına göre, festivale katılan ortaokul ve lise öğrencileri, sevdikleri roman kahramanlarını canlandırmak için yıl boyunca roman okumaya yönelik motivasyon kazandılar. 'Ezber bozan' bu durumu, gençlerin edebiyata olan ilgisinin artması olarak değerlendiren Asan, festİvalin Mayıs ayında düzenlenmeye devam edeceğini duyurdu.

Türk edebiyat araştırmacısı ve yazar Bahriye Çeri, festivalin özellikle akademi ile ortaöğretimi birleştiren önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. Öğrencilerin sadece Türk edebiyatına odaklanmadığını, dünya edebiyatını da takip ettiklerini ifade ederek, festivale yurtdışından daha fazla katılım olmasını umduğunu belirtti.

Festivalin bu yıl ilk kez Ankara'da da düzenlendiği ve Sincan Kaymakamlığı'nın işbirliğiyle gerçekleştirildiği aktarıldı. Sincan'daki festivalde, 270 öğrenci farklı roman kahramanı kostümleriyle sahne performansları sergileyerek hünerlerini gösterdi.

Sincan Roman Kahramanları Festivali Direktörü Feray Koçak, etkinliklerin öğrencilere hayatı daha iyi kavrama ve kendilerini ifade etme fırsatı sunduğunu belirtti. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, kültürel etkinliklerin çocukların ufkunu açtığını vurguladı.

Öğrenciler festivale yönelik büyük bir heyecan içindeydi. Katılımcılardan Asya Topal, tiyatro sergilemenin kendisini mutlu ettiğini belirtirken, Hasan Emin Yılmaz organizasyonun oyunculuklarını geliştirme açısından faydalı olduğunu ifade etti.

Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) ve Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde, bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali" Maltepe Üniversitesi'nde başladı.

Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) ve Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde, bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali" Maltepe Üniversitesi'nde başladı.