Romanya Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçimlerinin İlk Turunu İptal Etti

Romanya Anayasa Mahkemesi'nden Şok İptal

Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk tur sonuçlarını iptal etti. Mahkemeden yapılan resmi duyuruda, ilk tur sonuçlarının iptali yönünde karar alındığı kaydedildi ve seçim sürecinin yeniden başlatılması gerektiği vurgulandı.

Yeni Seçim Planlaması Gündemde

Açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi için yeni bir planlama yapılması gerektiği belirtildi. İkinci turun 8 Aralık tarihi için planlandığı bilinirken, NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ile merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi arasında bir yarış olması bekleniyordu.

İohannis'ten Siyasi Mesajlar

Mahkeme kararının ardından Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, basına açıklamalarda bulundu. Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO yanlısı politikalarını sürdüreceğini belirten İohannis, Romanya'nın istikrarlı, sağlam ve güvenli bir ülke olduğunu söyledi. Ayrıca, yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar görevde kalacağını ifade etti.

Georgescu ve Lasconi'den Tepkiler

Georgescu, Anayasa Mahkemesi'nin kararını 'darbe' olarak nitelendirerek, "Demokrasiye karşı yapılan bu kararı kınıyorum. Beni durduramayacaklar," dedi. Lasconi ise Rumen halkının tercihine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti ve demokrasinin ihlal edildiğini savundu. Başbakan Marcel Ciolacu ise iptal kararının en doğru yöntem olduğunu dile getirdi.

Yurt Dışındaki Oylama Durduruldu

Bu arada, yurt dışında yaşayan Rumen seçmenlerin ikinci tur için oy kullanma işleminin başladığı belirtilirken, iptal kararından birkaç saat sonra Merkez Seçim Bürosu, yurt dışındaki oylamaları durdurdu. Yerel basında çıkan haberlerde, ilk turda 'yabancı güçlerin' seçime müdahale ettiği yönünde belgelerin mahkemenin iptal kararında etkili olduğu iddia edildi.

İstihbarat Servisinin gizliliğini kaldırdığı belgelerde, seçim kampanyasını TikTok üzerinden yürüten Georgescu'nun, yabancı ve nüfuslu kişiler tarafından desteklendiği öne sürüldü. Ayrıca, Rusya'nın seçimleri etkilemeye çalıştığı ima edildi.

Romanya'daki cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda Georgescu oyların %22,95%19,17sini alarak ikinci tura kalmayı başarmıştı.