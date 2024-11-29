Romanya Başbakanı Ciolacu'dan Cumhurbaşkanlığı Yarışından Çekilme Açıklaması

Romanya'da Ciolacu'dan Önemli Bir Adım

Romanya'da iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti tarafından desteklenen Başbakan Marcel Ciolacu, sürpriz bir şekilde cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini duyurdu.

Yarıştan Çekilme Nedeni

Ciolacu, Romanya Anayasa Mahkemesi’nin, 24 Kasım'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar vermesinin ardından, çarşamba günü yaptığı açıklamada adaylıktan vazgeçtiğini belirtti. İlk turda yaklaşık 3 bin gibi çok az bir oy farkıyla üçüncü sırada yer almasına rağmen bu kararı almasının sebeplerini açıkladı.

Açıklamasıyla Dikkatleri Üzerine Çekti

Ciolacu, "Yeniden sayımdan sonra dezavantajlı olduğum ortaya çıksa bile yarışı bırakıyorum. Bizim için önemli olan oylamanın hatalı olup olmadığının ortaya çıkması. Daha doğrusu oyların çalınıp çalınmadığı." ifadelerini kullandı. Ciolacu, 1 Aralık'tıranya yapılacak olan genel seçimlerin daha önemli olduğunu vurgulayarak, başbakanlık görevini sürdürmek için çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Yeniden Sayım Süreci ve Etkileri

Yerel medya, Ciolacu’nun yarıştan çekilmesinin yeniden sayım sonrası olası bir değişimi yakından etkileyeceğini ifade ediyor. Romanya Seçim Bürosu, Anayasa Mahkemesi’nin oyların yeniden sayılması kararını kabul ettiklerini ancak bu işlemin 1 Aralık'tan önce gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı. Uzmanlar, yeniden sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8 Aralık'da planlanan ikinci tur oylamanın ertelenebileceğini belirtti.

Tartışmalar ve İtirazlar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Christian Terheş ve Sebastian Popescu, NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ile merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi’nin ikinci tura yükselmesine itiraz etmiş ve mahkemeye başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, önceki gün yapılan oylamanın yeniden sayılmasına karar verdi. Bu arada, ikinci sıradaki Lasconi, üçüncü sırada yer alan Ciolacu’yu yalnızca 3 bin oy farkla geride bırakmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.