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Romanya Cumhurbaşkanı Seçimi İptal Temyizinde Karar Ertelendi

Romanya'da bağımsız aday Calin Georgescu'nun cumhurbaşkanı seçimini iptaline yönelik temyiz kararı 13 Ocak'ta açıklanacak.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 21:49
Romanya Cumhurbaşkanı Seçimi İptal Temyizinde Karar Ertelendi

Romanya'da Temyiz Mahkemesi Kararını Erteledi

Romanya'da Temyiz Mahkemesi, NATO ve Batı karşıtı tutumuyla bilinen bağımsız aday Calin Georgescu’nun, cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesine ilişkin itirazını görüşmek üzere toplandı. Mahkeme, Georgescu'nun 24 Kasım tarihinde yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarının Anayasa Mahkemesi tarafından iptaline yönelik itirazını değerlendirdi.

Mahkeme Kararı Hakkında Bilgiler

Mahkemeden yapılan açıklamada, temyiz kararının ertelendiği ve yeni kararın 13 Ocak'ta açıklanacağı duyuruldu. İptal edilen sonuçlara göre, bağımsız aday olan Georgescu, seçimi birinci tamamlamış ve ikinci tura yükselmiştir.

Destekleyici Kalabalık ve Gelişmeler

Georgescu’ya destek veren binlerce kişi, mahkeme binası önünde toplanarak, “Cumhurbaşkanı Georgescu” sloganları attı. Öte yandan, Georgescu’nun avukatları, temyiz davasına bakan yargıcın, devlet kurumlarında çalışan bir savcının eşi olduğu için tarafsız olamayacağını iddia ederek mahkemeden çekilmesini talep etti.

Seçim Sonuçları ve İtirazlar

Romanya’daki cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda, Georgescu oyların yüzde %22,95’ini alarak ikinci tura çıkmış, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi’nden Elena Lasconi ise yüzde %19,17 oy almıştır. Seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonucunda, Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etmiştir.

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