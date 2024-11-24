Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı

Romanya'da cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turu geride kalırken en çok oy alan iki aday, 8 Aralık'ta yapılacak ikinci turda karşı karşıya gelecek. Sandık çıkış anketlerine göre, iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (PSD) desteğini alan Başbakan Marcel Ciolacu, oyların %25'ini alarak ikinci tura giden ilk isim oldu.

İlk Turda Öne Çıkan Adaylar

Merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi adayı Elena Lasconi, oyların %18'ini alarak en yakın rakibi oldu. Diğer adaylar Calin Georgescu %16, George Simion ise aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) partisi lideri olarak %15 oy aldı. Ciolacu'nun 8 Aralık'taki rakibinin bu üç adaydan biri olması bekleniyor ancak Lasconi en avantajlı isim olarak öne çıkıyor.

Seçimin Önemi

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan Romanya'da gerçekleştirilen bu seçim, ülkeyi gelecek 5 yıl yönetecek cumhurbaşkanını belirleyecek. Ayrıca, Romanya'da 1 Aralık tarihinde genel seçimler de yapılacak.

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