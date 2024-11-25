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Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçiminde NATO Karşıtı Aday Önde Gidiyor

Romanya'da cumhurbaşkanı seçimlerinde NATO karşıtı Calin Georgescu ilk turu önde tamamlayarak ikinci tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:57
Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçiminde NATO Karşıtı Aday Önde Gidiyor

Calin Georgescu İlk Turda Önde

Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu, NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun önde tamamlamasıyla sonuçlandı. Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre, Georgescu, %22,95 oy alarak birinci sıraya yerleşti.

İkinci Turda Rekabet Başlıyor

8 Aralık'ta yapılacak ikinci turda, Georgescu'nun rakibi ise %19,17 oy alan Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nin merkez sağ adayı Elena Lasconi olacak. Seçimden günler önce anketlerde önde görülen ve iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu, %19,15 oyla çok az bir farkla yarış dışı kaldı. Bu durum, sonuçlara itirazların gelme ihtimalini gündeme getirdi.

Georgescu'nun Siyasi Geçmişi

62 yaşındaki Georgescu'nun ikinci tura kalması, medya tarafından büyük bir sürpriz olarak değerlendiriliyor. NATO ve Batı karşıtlığı ile ön planda olan Georgescu, TikTok üzerinden yürüttüğü kampanyasında Ukrayna'ya sağlanan desteği sorgulayan söylemler kullandı. Kişisel internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 1990'lı yıllarda Romanya Çevre Bakanlığında çeşitli görevlerde bulundu. Ayrıca, 1999-2012 yılları arasında Birleşmiş Milletler Çevre Programı Ulusal Komitesinde Romanya'nın temsilcisi olarak görev yaptı.

Elena Lasconi'nin Hedefleri

Seçimi kazanması durumunda Romanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı unvanını elde edecek olan 52 yaşındaki Lasconi, eski gazeteci ve partinin lideri olarak dikkat çekiyor. Lasconi, seçim kampanyasında yolsuzluk karşıtı söylemleri ile öne çıkıyor.

8 Aralık'ta yapılacak ikinci turda %50'nin üzerine çıkan aday, Romanya'nın yeni cumhurbaşkanı olacak. Ülke genelinde ayrıca 1 Aralık'ta genel seçim de gerçekleştirilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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