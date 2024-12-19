Romanya'da 10. Geleneksel Türkçe Şiir Okuma Yarışması Düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'da Şiir Yarışması Düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya'nın Köstence kentinde 10. Geleneksel Türkçe Şiir Okuma Yarışması düzenleyerek kültürel bir etkinliğe imza attı. YEE'nin Tercihim Türkçe Projesi kapsamında Köstence İl Eğitim Müfettişliği işbirliğiyle gerçekleşen yarışmaya, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Ozan Çakır, Romanya YEE Müdürü Mustafa Yıldız, Türkolog ve şair Emel Emin ile yerel okullardan yetkililer katıldı.

Başkonsolos Çakır: "Bağlarımız Daha da Kuvvetleniyor"

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkonsolos Ozan Çakır, YEE tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Romanya YEE Müdürü Yıldız: "Yarışmaya Katılan Öğrencilerimize Teşekkür Ediyorum"

Romanya YEE Müdürü Mustafa Yıldız, yarışmaya katılan tüm öğrencilere Türkçeye olan ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, "Tercihim Türkçe Projesi" sayesinde Romanya’daki devlet okullarında Türkçe öğretiminin yayıldığını belirtti. Yıldız, projeye yılın başında 6 okul ile başladıklarını, bugün ise 16 okulda ve yüzlerce öğrenci ile devam ettiklerini açıkladı.

Köstence'de Yaklaşık 100 Öğrenci Yarışmaya Katıldı

Köstence ve çevresinden gelen çeşitli yaş gruplarından yaklaşık 100 çocuk yarışmaya katıldı. Yarışmada Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Çocukluk", Abdurrahim Karakoç'un "İncitme", Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Zafer Türküsü" ve Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın "Kitabım" şiirleri okundu. Yarışmada hem dereceye giren hem de katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

YEE'nin Diğer Projeleri

Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretimi konusunda organize ettiği kurslar ve Romanya’da Kamu Çalışanlarına Türkçe Öğretimi (KATÖP) Projesi ile binlerce görevlinin Türkçe öğrenmesini sağladı. Tercihim Türkçe Projesi sayesinde Rumen öğrenciler de Türkçe öğrenme fırsatı buluyor.