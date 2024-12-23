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Romanya'da Başbakan Ciolacu, Yeni Hükümeti Kurma Görevini Üstlendi

Romanya'da mevcut Başbakan Marcel Ciolacu, siyasi krizi aşmak ve yeni bir Batı yanlısı koalisyon hükümeti kurmak üzere görevlendirildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 14:37
Romanya'da Başbakan Ciolacu, Yeni Hükümeti Kurma Görevini Üstlendi

Romanya'da Başbakan Ciolacu, Yeni Hükümeti Kurma Görevini Üstlendi

Romanya'nın Sosyal Demokrat Partisi (PSD) lideri ve mevcut Başbakan Marcel Ciolacu, devam eden siyasi krizin sona erdirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Klaus İohannis tarafından yeni bir hükümeti kurmakla görevlendirildi.

1 Aralık'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanı Iohannis, seçimi birinci sırada tamamlayan PSD'den Başbakan Ciolacu'ya bu görevi verdi. Bu adım, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde yaşanan iptallere bağlı olarak büyüyen siyasi belirsizlikleri sona erdirmeyi hedefliyor.

Ciolacu, yaptığı açıklamada, "Yeni hükümet için kolay bir görev olmayacak. Derin bir siyasi krizin içerisinde olduğumuzun farkındayız. Koalisyon, halkın güvenini yeniden kazanmayı hedefliyor." dedi.

Planlanan yeni hükümetin, PSD ile birlikte Batı yanlısı Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya’nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR) ve Romanya Macarlarının Demokratik Birliği (UDMR) partilerinden oluşması bekleniyor.

Yeni koalisyon hükümetinin güvenoyu almak için bugün parlamentoda bir oylama gerçekleştirmesi gerekiyor. Yerel medya, Batı yanlısı partilerin, genel seçimde elde ettikleri ciddi oy oranları ile merkez sağ partileri "saf dışı" bırakmak için birlikte hareket ettiğini bildirdi.

Daha önce PSD, Batı yanlısı partilerle kurmayı planladığı hükümetin görüşmelerinden çekildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Seçiminin İptali ve Yeni Gelişmeler

Romanya'daki siyasi krizin temelinde, Anayasa Mahkemesi tarafından 24 Kasım'da iptal edilen cumhurbaşkanı seçimleri yatıyor. Mahkemenin iptali sonrasında yeni seçimlerin tarihi henüz belirlenmemişken, sürecin yeni hükümetin kurulmasından sonra gerçekleşeceği değerlendirilmekte.

Parlamentoda bir araya gelen Batı yanlısı partilerin, yeni cumhurbaşkanı seçimlerinde ortak bir adayı destekleyeceği belirtiliyor. Ayrıca, iptal edilen cumhurbaşkanı seçiminde NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu tarafından yapılan "sürpriz" çıkışın da durumu daha da gerginleştirdiği ifade ediliyor.

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