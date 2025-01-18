Romanya'da Cumhurbaşkanı Seçimi İptali Protesto Edildi

Romanya'da cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk tur iptali, halkın tepkisini çekti. Birçok şehirde gösteriler düzenlendi.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 21:42
Romanya'da Cumhurbaşkanı Seçimi İptali Protesto Edildi

Romanya'da Seçim İptali Protesto Edildi

Romanya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun iptalinin Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasının ardından ülke genelinde büyük protestolar düzenlendi. Aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) öncülüğünde organize edilen gösterilere, başta başkent Bükreş olmak üzere pek çok büyük şehirde katılım sağlandı.

Gösterilerin Nedeni

Ulusal basın, kalabalığın, iptal edilen ilk tur sonuçlarına göre en yüksek oyu alan Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesine yönelik itirazının Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesine tepki vermek amacıyla toplandığını bildirdi. Bükreş'teki sokaklarda toplanan protestocular ellerinde "Cumhurbaşkanı Georgescu", "İkinci turu istiyoruz", "Serbest seçim istiyoruz" yazılı dövizler taşıdılar.

Yeni Seçim Tarihi

Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Georgescu oyların %22,95Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi ise %19,17 oy alarak ikinci tura yükseldi. Ancak yapılan itirazlar üzerine Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etti. Georgescu'nun iptal kararına yaptığı itiraz, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi ardından Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

İktidar Koalisyonunun Açıklaması

Romanya'daki "Batı yanlısı" iktidar koalisyonu, yeni cumhurbaşkanı seçiminin 4 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Ayrıca sağcı partilerin de Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in görevden uzaklaştırılması için imza topladıkları ifade edildi.

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