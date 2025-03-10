Romanya'da Georgescu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Reddedildi

Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Şok Gelişme

Romanya Merkez Seçim Komisyonu (BEC), Kasım 2024'te gerçekleştirilen ve iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu birinci sırada tamamlayan Calin Georgescu'nun yeniden adaylığını onaylamadı.

Adaylığa İtiraz ve Açıklama

BEC'den yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs'ta Romanya'da yeniden yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 4 bağımsız adayın başvurularının incelendiği ifade edildi. Geçtiğimiz dönemde en yüksek oyu alan Georgescu, Batı ve NATO karşıtı duruşu ile biliniyor. Ancak, yeniden adaylık başvurusu reddedildi. Aynı zamanda, iki bağımsız aday için de benzer bir karar alındığı belirtildi. Fakat diğer bir bağımsız adayın başvurusu kabul edildi.

Georgescu'nun Tepkisi

Georgescu, adaylığının reddedilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın bir "diktatörlük" altında olduğuna dikkat çekerek, "Romanya'da demokrasi düşerse tüm demokrasi dünyası da düşer." ifadesini kullandı. Bu açıklamanın ardından çok sayıda Georgescu destekçisi, BEC binası önünde toplandı ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, toplanan kalabalık ile binayı koruyan polis arasında arbede yaşandı.

Yeni Seçim Tarihleri

Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilen ilk turunda, Georgescu %22,95 oy alarak birinci sırada yer aldı. Öte yandan, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi %19,17 oy ile ikinci tura yükseldi. İtirazlar sonucunda Romanya Anayasa Mahkemesi, oylamanın ilk turunu iptal etti. Georgescu’nun iptal kararına itirazı, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi tarafından da geçerli bulundu.

Seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere 4 Mayıs için ilk tur, 18 Mayıs için ise ikinci tur sandık başına gidecek.