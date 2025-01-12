Romanya'da On Binlerce Kişi Cumhurbaşkanlığı Seçiminin İptalini Protesto Etti

Bükreş'te Büyük Protesto

Romanya'nın başkenti Bükreş’te düzenlenen büyük bir protesto gösterisinde on binlerce kişi, Anayasa Mahkemesi’nin kasımda gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmesine karşı seslerini yükseltti.

Georgescu'ya Destek

Protestocular, Romanya bayrakları taşıyarak, iptal edilen ilk tur sonuçlarına göre en yüksek oy alan, Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu’ya olan desteklerini dile getirdi. George Simion'un liderliğini yaptığı aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı da bu protestoya katıldı. Protestocular, iptal edilen seçim sonuçlarının yeniden kabul edilmesini talep etti.

Protestoya Katılım

Organizatörler, protestoya katılanların sayısının 100 bin olduğunu belirtti. 24 Kasım 2024'teki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Georgescu, oyların %22,95Romanya Birliğini Kurtarın Partisi’nden Elena Lasconi ise %19,17 oy alarak ikinci tura geçmeyi başarmıştı.

Seçim İptali ve İtirazlar

Yapılan itirazlar sonucunda Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunu iptal etme kararı almıştı. Georgescu'nun itirazıyla birlikte, Bükreş Temyiz Mahkemesi, iptal kararının geçerli olduğuna hükmetti.

Yeni Seçimin Tarihi

Romanya'daki “Batı yanlısı” iktidar koalisyonu ise yeni seçimin 4 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te toplanan on binlerce kişi, kasımda yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal eden Anayasa Mahkemesinin kararına tepki gösterdi. Bükreş'te Romanya bayrakları taşıyan kalabalık, iptal edilen ilk tur sonuçlarına göre en yüksek oyu alan Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'ya destek söylemlerinde bulundu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te toplanan on binlerce kişi, kasımda yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal eden Anayasa Mahkemesinin kararına tepki gösterdi. Bükreş'te Romanya bayrakları taşıyan kalabalık, iptal edilen ilk tur sonuçlarına göre en yüksek oyu alan Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'ya destek söylemlerinde bulundu.