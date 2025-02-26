Romanya'da Seçim Sonuçları Tartışmalı: Gözaltına Alınan Batı Karşıtı Aday Georgescu

Romanya'da iptal edilen cumhurbaşkanı seçiminde birinci gelen Calin Georgescu, ön soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 20:22
Romanya'da Seçim Sonuçları Tartışmalı: Gözaltına Alınan Batı Karşıtı Aday Georgescu

Romanya'da Gözaltı Gelişmeleri

Romanya'da 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen ve iptal edilen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda birinci olan Batı ve NATO karşıtı aday Calin Georgescu, seçim kampanyasının finansmanına ilişkin başlatılan bir dava kapsamında gözaltına alındı. Georgescu, başkent Bükreş'teki başsavcılık binasına ifade vermek üzere getirildi.

Soruşturmada Ele Geçirilenler

Yerli medyada yayımlanan haberlerde, Georgescu ve destekçilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki araştırmalarda para, mühimmat ve silah ele geçirildiği bildirildi.

Seçim İtirazı ve Gözaltı Detayları

Georgescu'nun ekibi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 4 Mayıs'ta yeniden yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olma hazırlıkları içinde olduğunu belirtti. Dikkat çeken bir diğer detay ise, Georgescu'nun trafik kontrolü sırasında gözaltına alındığı ve sosyal medya paylaşımlarında koltuk değnekleri yardımıyla araçtan çıktığı görüntülemedir.

Adli Kontrol ve Yasağlar

Başsavcılıkta verilen ifadenin ardından Georgescu'nun adli kontrol şartıyla salıverileceği ancak yurt dışına çıkışının yasaklanacağı ifade edildi. Ayrıca, milliyetçi ve ırkçı paylaşımlar yapmasına izin verilmediği ve kitle iletişim araçlarında görünmesinin de engellendiği aktarıldı.

Yeni Seçim Süreci

Georgescu'nun karşılaştığı suçlamalar arasında yabancı düşmanlığı, milliyetçi örgüt kurma ve anayasal düzene karşı gelmek yer alıyor. İptal edilen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olan Georgescu'nun ardından, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi yüzde 19,17 oyla ikinci tura yükselmişti. Romanya Anayasa Mahkemesi, yapılan itiraz sonucunda seçimlerin ilk turunu iptal etmişti.

Seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere 4 Mayıs’ta ilk tur, 18 Mayıs’ta ise ikinci tur için sandık başına gidecek.

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