Romanya'da Şiddetli Sel Felaketi: 4 Can Kaybı

Romanya'da Şiddetli Sel Felaketi

Romanya'nın doğusunda sürekli etkili olan yoğun yağış ve vahşi rüzgarlar sonucu meydana gelen felakette 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Acil Durum Dairesi Açıklamada Bulundu

Romanya Acil Durum Dairesi, Galati ve Vaslui bölgelerinde gerçekleşen sel olayları neticesinde cansız bedenlere ulaşıldığını ve birçok kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Galati'de yaklaşık 5,000 evin sel nedeniyle büyük hasar gördüğü ve ülke genelinde 19 beldenin bu doğal afetten etkilendiği duyuruldu. Ayrıca, çok sayıda ağacın devrildiği ve trafik sorunlarının yaşandığı belirtiliyor.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Açıklamada, arama kurtarma operasyonlarında helikopterlerin de kullanıldığı vurgulandı.

İklim Değişikliği Etkisi

Romanya Çevre Bakanı Mircea Fechet, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, metrekareye 160 litre yağmur düştüğünü ifade ederek "Böyle bir durumla nadiren karşılaşıyoruz. Şu anda odaklandığımız tek şey, daha fazla insanı kurtarmak" dedi.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis de, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileterek, "Avrupa'da iklim değişikliğinin insanların hayatındaki dramatik etkileriyle yüzleşiyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer Ülkelerde de Etkili Oluyor

Şiddetli yağışların sadece Romanya ile sınırlı kalmadığı, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya, Almanya, Slovakya ve Macaristan gibi diğer Avrupa ülkelerinde de benzer hava koşullarının yaşandığı bilgisi paylaşıldı.