Romanya'da Şiddetli Sel Felaketi: 4 Can Kaybı

Romanya'daki sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti. Acil durum ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 09:57
Romanya'da Şiddetli Sel Felaketi: 4 Can Kaybı

Romanya'da Şiddetli Sel Felaketi

Romanya'nın doğusunda sürekli etkili olan yoğun yağış ve vahşi rüzgarlar sonucu meydana gelen felakette 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Acil Durum Dairesi Açıklamada Bulundu

Romanya Acil Durum Dairesi, Galati ve Vaslui bölgelerinde gerçekleşen sel olayları neticesinde cansız bedenlere ulaşıldığını ve birçok kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Galati'de yaklaşık 5,000 evin sel nedeniyle büyük hasar gördüğü ve ülke genelinde 19 beldenin bu doğal afetten etkilendiği duyuruldu. Ayrıca, çok sayıda ağacın devrildiği ve trafik sorunlarının yaşandığı belirtiliyor.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Açıklamada, arama kurtarma operasyonlarında helikopterlerin de kullanıldığı vurgulandı.

İklim Değişikliği Etkisi

Romanya Çevre Bakanı Mircea Fechet, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, metrekareye 160 litre yağmur düştüğünü ifade ederek "Böyle bir durumla nadiren karşılaşıyoruz. Şu anda odaklandığımız tek şey, daha fazla insanı kurtarmak" dedi.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis de, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileterek, "Avrupa'da iklim değişikliğinin insanların hayatındaki dramatik etkileriyle yüzleşiyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer Ülkelerde de Etkili Oluyor

Şiddetli yağışların sadece Romanya ile sınırlı kalmadığı, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya, Almanya, Slovakya ve Macaristan gibi diğer Avrupa ülkelerinde de benzer hava koşullarının yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

İLGİLİ HABERLER

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece'de Tır Kazası Trafik Sıkışıklığına Neden Oldu
2
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiga: Rusya Tehditlerle Desteği Azaltmaya Çalışıyor
3
2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı Tamamlandı
4
Husiler'den İsrail'e Hipersonik Füze Saldırısı
5
Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü Kurtuluşunun 106. Yılı
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakü'nün Kurtuluş Yıl Dönümü Kutlaması
7
Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 206'ya Ulaştı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları