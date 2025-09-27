Romanya'da 'Tercihim Türkçe' Projesiyle Türkçe Müfredata Girdi

Yunus Emre Enstitüsünce yürütülen 'Tercihim Türkçe' projesiyle Romanya'da Türkçe seçmeli ders olarak müfredata alındı; Bükreş'te yeni eğitim yılı töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 13:43
Romanya'da Türkçe Müfredata Girdi: Bükreş'te Tören Düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) yürütülen "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında Türkçenin seçmeli ders olarak müfredata dahil edildiği Romanya'da, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören ve Katılımcılar

Tören, başkent Bükreş'teki 80 Numaralı Ortaokulda yapıldı. Etkinliğe Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, YEE Romanya Müdürü Mustafa Yıldız, 80 Numaralı Ortaokul Müdürü Tatiana Ramona Rostas Covalev ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

İlk Ders ve Projenin Yaygınlaşması

Okul bünyesinde hazırlanan Türkçe sınıfında ilk dersi veren Büyükelçi Altan, Türkçeye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ve bunun Türkiye ile Romanya arasındaki tarihi ve kültürel bağlara katkı sağladığını belirtti.

Yıldız ise projenin Romanya'da 3'üncü dönemine girdiğini vurgulayarak: "2024'te ocak ayında sadece 6 okul ve 450 öğrenciyle çıktığımız bu yolculukta bugün 25 okul ve yaklaşık 1500 öğrenciye ulaştık. Bu büyüme, Türkçeye ilginin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor." dedi.

Kardeş Okul ve Kültürel Etkinlikler

Yıldız, Romanya'da Kardeş Okul Projesi'nin de hayata geçirildiğini, öğrencilerin yalnızca Türkçe öğrenmediğini aynı zamanda kalıcı dostluklar geliştirdiğini ifade etti.

Müdür Tatiana Ramona Rostas Covalev ise Türkçenin okullarında seçmeli ders olarak okutulmasının önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Atölyeler ve Öğrenci Etkinlikleri

YEE'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler derslerin yanı sıra ebru, masal resimleme, Hacivat-Karagöz, Türk müziği ve Türk mutfağı gibi atölyelere de katılma olanağı buluyor.

Proje, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirirken Türkçeye olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

