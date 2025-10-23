Romanya'da Türkolog Mustafa Ali Mehmet Vefatının 5'inci Yılında Anıldı

Yunus Emre Enstitüsü, Türkolog Mustafa Ali Mehmet'in vefatının 5. yılı nedeniyle Bükreş'te anma etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 17:32
Romanya'da Türkolog Mustafa Ali Mehmet Vefatının 5'inci Yılında Anıldı

Romanya'da Türkolog Mustafa Ali Mehmet Vefatının 5'inci Yılında Anıldı

Anma töreni ve katılımcılar

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen anma etkinliği, Türkçe ders kitabı yazarı ve Kur'an-ı Kerim'in Rumence tercümesini hazırlayan Türkolog ve tarihçi Mustafa Ali Mehmet'in vefatının beşinci yılında gerçekleştirildi.

Etkinlik, başkent Bükreş'teki tarihi Filipescu Cesianu Evi'nde yapıldı. Törene Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Mehmet'in akrabaları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmalar ve belgesel gösterimi

Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan, konuşmasında Mehmet'i Romanya'daki Türkoloji alanının önde gelen isimlerinden biri olarak niteleyerek, etkinliğe şu sözlerle katkıda bulundu: 'Onun eserleri yalnızca akademik çalışmalar değil aynı zamanda Türkiye ile Romanya arasında kültürel bir köprü oluşturmuştur.'

Akademisyen Prof. Dr. Agiemin (Hacı Emin) Baubec ise Mehmet'in bilimsel çalışmalarının yanı sıra kişiliğiyle de birçok kişiye ilham verdiğini vurguladı.

Anma programı kapsamında, Romanya'nın Dobruca bölgesi Gürgenli köyünden çıkan Mehmet'in yaşamını ve çalışmalarını konu alan 'Türk Dünyasının En'leri: Mustafa Ali Mehmet' adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

Miras ve anma

Mustafa Ali Mehmet, 27 Ekim 2020'de hayata veda etmişti. Yazdığı eserlerle iki ülkenin ortak kültürel mirasını kalıcı bir zemine taşımış ve Romanya'da Türkçe'nin öğretimi ile araştırılmasında öncü bir rol üstlenmişti.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçe ders kitapları yazarı, Kur'an-ı Kerim'in Rumence tercümesini...

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçe ders kitapları yazarı, Kur'an-ı Kerim'in Rumence tercümesini hazırlayan Türkolog ve tarihçi Mustafa Ali Mehmet'in vefatının 5'inci yılı vesilesiyle anma etkinliği düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçe ders kitapları yazarı, Kur'an-ı Kerim'in Rumence tercümesini...

İLGİLİ HABERLER

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sedef Güler Davası İstanbul'da: Büyükçekmece'deki Cinayet Duruşması Sürüyor
2
Romanya'da Türkolog Mustafa Ali Mehmet Vefatının 5'inci Yılında Anıldı
3
TBMM Zirai Don Komisyonu Son Toplantısını Yaptı: TARSİM Ödemeleri ve Sürdürülebilir Tarım Önerileri
4
Mehmet Uçum: 'Terörsüz Türkiye' Geçişinde Af Gündemde Değil, Özel Geçiş Kanunu Önerisi
5
Van Depremi'nin 14. Yılında AFAD Koordinasyonunda Arama Kurtarma Tatbikatı
6
Antalya'da Öğrenciler, 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi
7
CHP 39. Olağan Kurultayı 28-30 Kasım 2025'te Ankara Arena'da

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde