Romanya'da Türkolog Mustafa Ali Mehmet Vefatının 5'inci Yılında Anıldı

Anma töreni ve katılımcılar

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen anma etkinliği, Türkçe ders kitabı yazarı ve Kur'an-ı Kerim'in Rumence tercümesini hazırlayan Türkolog ve tarihçi Mustafa Ali Mehmet'in vefatının beşinci yılında gerçekleştirildi.

Etkinlik, başkent Bükreş'teki tarihi Filipescu Cesianu Evi'nde yapıldı. Törene Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Mehmet'in akrabaları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmalar ve belgesel gösterimi

Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan, konuşmasında Mehmet'i Romanya'daki Türkoloji alanının önde gelen isimlerinden biri olarak niteleyerek, etkinliğe şu sözlerle katkıda bulundu: 'Onun eserleri yalnızca akademik çalışmalar değil aynı zamanda Türkiye ile Romanya arasında kültürel bir köprü oluşturmuştur.'

Akademisyen Prof. Dr. Agiemin (Hacı Emin) Baubec ise Mehmet'in bilimsel çalışmalarının yanı sıra kişiliğiyle de birçok kişiye ilham verdiğini vurguladı.

Anma programı kapsamında, Romanya'nın Dobruca bölgesi Gürgenli köyünden çıkan Mehmet'in yaşamını ve çalışmalarını konu alan 'Türk Dünyasının En'leri: Mustafa Ali Mehmet' adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

Miras ve anma

Mustafa Ali Mehmet, 27 Ekim 2020'de hayata veda etmişti. Yazdığı eserlerle iki ülkenin ortak kültürel mirasını kalıcı bir zemine taşımış ve Romanya'da Türkçe'nin öğretimi ile araştırılmasında öncü bir rol üstlenmişti.

