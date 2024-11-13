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Romanya Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Romanya'nın Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Büyükelçi Tinca, Türkiye ile stratejik ortaklık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 22:09
Romanya Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Romanya Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca, Romanya Milli Günü dolayısıyla başkentte özel bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyon, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve çeşitli diplomatik misyon temsilcilerinin katılımıyla, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Milli Gün Kutlaması

Etkinlik, Türkiye ile Romanya'nın milli marşlarının okunmasıyla başladı. Büyükelçi Tinca, burada yaptığı konuşmada, milli günün Romanya halkı için taşıdığı önemi vurguladı.

Tinca, Türkiye ile Romanya'nın tarihsel bağlarının uzun yıllardır birbirine paralel geliştiğini belirterek, “Böylece iki ülke arasında muhteşem bir dostluk ve ortaklık ilişkisi için verimli bir zemin oluştu.” ifadelerinde bulundu.

Parlamento Seçimleri ve Stratejik Ortaklık

Bir diğer önemli konu ise, 1 Aralık'ta Romanya'da yapılacak olan parlamento seçimleri oldu. Bu seçimlerin, Romanya için yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini belirten Tinca, “Ülkemizin küresel sahnedeki rolünü sürdüreceği yeni bir sayfa açılacağına inanıyorum.” dedi.

Büyükelçi, Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekerek, “Bugün, Romanya ve Türkiye gerçek, tamamen işlevsel ve oldukça gelişmiş bir stratejik ortaklık geliştirmiştir. Bu ilişkimiz, dünya çapında sahip olduğumuz en verimli stratejik ortaklıklardan biridir.” şeklinde konuştu.

Tinca, konuşmasını, elçilikteki çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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