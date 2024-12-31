Romanya Temyiz Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçiminin İptalini Onayladı

Romanya Temyiz Mahkemesi'nden Önemli Karar

Romanya'da Temyiz Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin cumhurbaşkanı seçimini iptal etme kararının geçerli olduğuna hükmetti. Bükreş Temyiz Mahkemesi, NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun 24 Kasım'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarının iptali ile ilgili yaptığı itirazı değerlendirdi.

Georgescu'nun İtirazı Reddedildi

Mahkeme, Georgescu'nun itirazını reddederek, Anayasa Mahkemesi'nin cumhurbaşkanı seçiminin iptaline dair kararının geçerli olduğuna hükmetti. Georgescu'nun avukatları, bu karara yeniden itiraz edeceklerini ve ülkenin en yüksek mahkemesi konumundaki Yargıtay'a başvuracaklarını duyurdu.

Seçim Sonuçları ve İptal Süreci

24 Kasım'daki Cumhurbaşkanı seçiminde, Georgescu oyların yüzde 22,95Merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi, %19,17 oyla ikinci tura yükselmişti. Ancak, yapılan itirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, söz konusu seçimlerin ilk turunu iptal etti.