Romanya Ulusal Günü'nde Türk-Rumen Kültürel Etkileşimi Kutlandı

1 Aralık Romanya Ulusal Günü vesilesiyle, başkent Bükreş ve Köstence'de önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, 'Romanya-Türkiye Tarihi ve Kültürel Bağların Etkileşimi' konusunu ele aldı.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, bu özel etkinlik Romanya Hükümeti Genel Sekreterliği, Stratejik Destek ve Sivil Toplumla İşbirliği Hizmetleri tarafından desteklendi. Etkinlik, Sınırların Dışında Sanat, Rumen-Türk Derneği, Köstence Sanat Müzesi ve Romanya Ulusal Edebiyat Müzesi işbirliği ile gerçekleştirildi.

Köstence’deki etkinliğe, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Ozan Çakır, Köstence Vali Yardımcısı Şenol Ali, YEE Romanya Müdürü Mustafa Yıldız ve çok sayıda akademisyen ile davetli katıldı.

Etkinlikte Türkolog, şair ve yazar Emel Emin, tarihçi ve diplomat Prof. Dr. Tahsin Gemil, Romanya Demokrat Türk Birliği Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı Melek Osman ve Bükreş Ulusal Tiyatrosu oyuncusu Aylin Cadir konuşmalar yaptı.

Etkinlik kapsamında Köstence Sanat Müzesi'nde Türk ressam Akın Ekici’nin 'Balkanların Renkleri' temalı resim sergisi açıldı. Yıldız İbram’ın küratörlüğünü üstlendiği bu sergi, aralık ayında sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Etkinlik, soprano Maria Otilia Radulescu İpek ve piyanist Paolo Villa’nın konseri ile sona erdi.

Romanya Ulusal Günü vesilesiyle başkent Bükreş ve Köstence'de, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde "Romanya-Türkiye Tarihi ve Kültürel Bağların Etkileşimi" konulu etkinlik yapıldı. Etkinlik kapsamında Köstence Sanat Müzesi'nde soprano Maria Otilia Radulescu İpek ve piyanist Paolo Villa konser verdi.

Romanya Ulusal Günü vesilesiyle başkent Bükreş ve Köstence'de, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde "Romanya-Türkiye Tarihi ve Kültürel Bağların Etkileşimi" konulu etkinlik yapıldı. Etkinlik kapsamında Köstence Sanat Müzesi'nde soprano Maria Otilia Radulescu İpek ve piyanist Paolo Villa konser verdi.