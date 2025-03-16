'Romeo ve Juliet' Balesi, 21 Yıl Aradan Sonra AKM'de Sahnelendi

'Romeo ve Juliet' Balesi Yeniden Sahne Aldı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 21 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluşan "Romeo ve Juliet" balesini, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneledi.

Shakespeare'in Eseri ve Prokofyev'in Uyarlaması

William Shakespeare'in ünlü trajedisinin Sergey Prokofyev tarafından uyarlanan bu etkileyici bale, aşk, tutku, nefret ve fedakarlık gibi duyguları ele alıyor. Klasik balenin teknik incelikleri ve dramatik anlatım iç içe geçerken, Ricardo Amarante tarafından İDOB dansçılarına özel olarak oluşturulan koreografi büyük beğeni topladı.

Etkinlikte Öne Çıkan İsimler

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın yönetimini Zdravko Lazarov üstlendi. Gösterinin dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostümleri Serdar Başbuğ ve ışık tasarımı Önder Arık tarafından hazırlandı.

Temsilde rol alan sanatçılar arasında Juliet olarak Berfu Elmas, Romeo olarak Batur Büklü, Mercutio olarak Matthew Solovieff ve diğer önemli karakterler yer aldı.

Commedia dell'arte Performansı

Gösterinin Commedia dell'arte (İtalyan komedisi) bölümünde ise Colombina rolünde Ayça Anıl, Arlecchino rolünde Ardis Kanat Tekkanat gibi sanatçılar sahne aldı.

Gelecek Temsiller

'Romeo ve Juliet' balesi, 19, 20, 26 ve 27 Mart ile 2, 3, 16, 22 ve 29 Nisan tarihlerinde de AKM'de izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB), 21 yıl aradan sonra sahneye koyduğu "Romeo ve Juliet" balesi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverler ile buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB), 21 yıl aradan sonra sahneye koyduğu "Romeo ve Juliet" balesi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverler ile buluştu.