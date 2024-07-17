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Rönesans rezidans davasında şok gelişme: Tutuklu sanık kalp krizi geçirdi!

Hatay’da 269 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Rönesans Rezidans davasında, duruşma sırasında tutuklu sanıklardan biri kalp krizi geçirdi.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 13:37
Rönesans rezidans davasında şok gelişme: Tutuklu sanık kalp krizi geçirdi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 269 kişiye mezar olan Hatay’daki Rönesans Rezidans davası devam ediyor. Bugün görülen duruşmada, binanın inşasını üstlenen şirketin ortaklarından Bülent Seküçoğlu, duruşma esnasında kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, Seküçoğlu'na duruşma sırasında müdahale ederek, hastaneye kaldırdı.

269 Kişiye Mezar Olmuştu

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'da büyük bir yıkıma neden oldu. Rönesans Rezidans’ın çökmesi sonucu, Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında bulunduğu 269 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 13 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Dava kapsamında toplamda dört kişi tutuklu yargılanmakta, bir kişi ise firari durumda. Yapının inşasında sorumluluğu olan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu ve kontrol elemanı Önder Artun, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçlamasıyla tutuklandı.

Kırmızı Bültenle Aranıyorlar

Ayrıca, yapı denetim şirketinin yetkililerinden A.K, inşaat teknikeri İ.D. ve şantiye şefi B.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Firari olan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun’un kardeşi Hüseyin Yalçın Coşkun ise kırmızı bültenle aranıyor.

Yargılaması devam eden 4 tutuklu sanık için toplamda 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Dava, Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor ve 8 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bugünkü duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları da katıldı.

Duruşma Sırasında Kalp Krizi

Duruşma esnasında, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun savunmasını yaparken, tutuklu sanıklardan Bülent Seküçoğlu birden kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Duruşma salonunda bulunan sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu ve ilk yardım sonrasında Seküçoğlu'nu ambulansla hastaneye kaldırdı. Bu durum üzerine duruşmaya ara verildi.

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